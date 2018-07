Perde controllo moto - centauro 42enne muore sulla strada : Chieti - Perde il controllo della moto, cade e muore sul viadotto 'Francesco Paolo Longo' che collega Molise e Abruzzo. La vittima è un 42enne di Roccaspinalvedi (Chieti). Era uscito in gruppo con altri centauri per un tour in montagna. L'incidente è avvenuto nel territorio del Belmonte del Sannio (Isernia). I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di ...

Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso : Luca muore a 22 anni : Il giovane stava tornando da una festa paesana che aveva contribuito ad organizzare co una associoen locale, il sindaco: " Avevamo trascorso una bellissima serata grazie a loro, poi stamattina ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia"Continua a leggere

Perde il controllo dell'auto sulla statale : Tommaso muore a soli 29 anni : Secondo quanto riportato dalla cronaca locale il ragazzo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta e stava percorrendo la statale 74 , conosciuta anche come via Carrera,, ad un tratto, per cause ...

Perde il controllo dell'auto e danneggia alcuni mezzi parcheggiati : incidente a Pietra Ligure : corso Italia a Pietra Ligure, teatro dell'incidente Un incidente che ha causato non pochi disagi si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, in corso Italia a Pietra Ligure: un'utilitaria, al cui ...

Bacoli - Perde il controllo dell'auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi lesioni ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : BACOLI - Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi ...

Perde controllo dell'auto a causa di un insetto e sbanda - ferite sei persone : Pescara - Sei persone, tra cui tre minorenni, sono finite in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata a Pescara, in via Tirino. Il conducente di un'auto, forse a causa di un insetto entrato nell'abitacolo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una macchina in sosta, travolgendo anche il conducente della stessa che era nei pressi. A bordo ...

Ciclista in discesa Perde il controllo della bici e si schianta contro un terrapieno : è gravissimo : Brutto incidente per un cicloamatore torinese di 47 anni che stava facendo allenamento sulle strade della collina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio 2018. Intorno alle 14, mentre procedeva in ...

Trenord : Fontana - non Perderemo controllo società : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - "Sicuramente non perderemo il controllo di Trenord". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del futuro della società, partecipata con il 50% ciascuna da Trenitalia e Gruppo Fnm. "Trenord è uno dei capitoli più complicati della legisl

Monza - Perde il controllo della moto e cade : muore un uomo di 65 anni : Ha perso il controllo della motocicletta, per cause ancora da chiarire, ed è morto prima del trasporto in ospedale. Tragedia, nella tarda mattinata di mercoledì, per un motociclista 65enne deceduto a ...

Valle Mosso : Perde il controllo dell'auto e precipita nel fosso FOTO : Ha perso il controllo della Suzuki finendo per abbattere il muretto che delimita la sede stradale e precipitare nel fosso per circa 5 metri la donna protagonista di un incidente nel tardo pomeriggio ...

Lucia Mascino : «L’obiettivo? Perdere il controllo» : Questo articolo è tratto dal numero 25 di Vanity Fair, in edicola dal 20 al 27 giugno 2018 Per capire le persone, in fondo, basta vedere come ordinano al ristorante. Ci sono quelli che scelgono un piatto e via e quelli che fanno un sacco di domande e chiedono almeno una variazione. Lucia Mascino appartiene alla seconda categoria. Come Claudia, il personaggio di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, per cui ha vinto quello ...

Perde il controllo dello scooter e finisce in ospedale : CUPRA MARITTIMA Ancora un incidente a Nord del centro di Cupra. Un quarantenne è infatti stato soccorso dall'ambulanza del 118 dopo essere caduto dal proprio scooter finito fuori controllo. L'uomo ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...