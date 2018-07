Perché Elon Musk sta litigando con i soccorritori dei ragazzi in Thailandia

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e Perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

La Meloni : "Perché le regole valgono per gli italiani e non per i rom?" : 'Per me va fatto un censimento di chi abita nei campi nomadi: non è una questione di etnia, bensì di sicurezza, anche per non trattare alcuni cittadini in maniera diversa da altri' . Così Giorgia ...