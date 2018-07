Pensioni e lavoro | sale la tensione | è scontro tra Governo e Inps

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Di Maio presenta al Senato i programmi per lavoro - Pensioni e imprese : Il Decreto Dignità è in dirittura d'arrivo . Lo ha confermato, in audizione alle commissioni lavoro e industria del Senato, il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , a dieci ...

Pensioni : per i quota 100 ipotesi del 30% di stipendio in più per restare al lavoro : Le novita' previdenziali che sono in cantiere e su cui si sta impegnando il nuovo esecutivo sono ancora semplici ipotesi, nulla di deciso perché si tratta di provvedimenti che devono ancora essere predisposti e sistemati. Nell’aria si avvertono, a fasi alterne, ottimismo e sfiducia per le tante indiscrezioni e voci che accompagnano questa riforma delle Pensioni che ha in mente l’Esecutivo Conte. quota 100 subito e quota 41 forse nel 2020 è il ...

Riforma Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 54 anni - Damiano contro Renzi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Cesare Damiano contro Matteo Renzi: sfida tutta interna al Pd. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 62 anni - la Cgil rilancia le sue richieste (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 luglio. La Cgil rilancia con un’iniziativa le sue richieste al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:18:00 GMT)

Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del lavoro insiste su Pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Pensioni - il ministro del Lavoro : ‘Presto ddl su tagli agli assegni d’oro al Senato’ : Il Governo Conte mettera' mano alle Pensioni ma non comincera' dalle modifiche alla riforma Fornero che è uno dei punti del contratto di programma stipulato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Si comincera' dal taglio alle Pensioni d’oro e non dalla quota 100 e dalla proroga di Opzione Donna, tra le misure più attese insieme alla quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO]. Ne ha parlato oggi di nuovo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ai ...

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novita' previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilita' di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di eta' e ...

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novità previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilità di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di età e ...

Inps - Boeri tiene il punto : il sistema Pensionistico non tiene senza nuovi massicci innesti di lavoro regolare : Botta e risposta fra il Presidente dell'Inps e il ministro dell'Interno. 'Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di giovani con meno di ...

Lavoro - Di Maio : lavoreremo bene su vitalizi e Pensioni d'oro : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , torna a parlare di vitalizi e pensioni d'oro, questa volta in occasione della Relazione annuale dell'INPS al Parlamento . "Nel giro ...

Pensioni - secondo l'Inps il sistema si regge sul lavoro degli immigrati : Gli immigrati che lavorano restano cruciali per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Lo ribadisce l'Inps nel rapporto annuale sottolineando come le previsioni sulla spesa indicano che anche...

Secondo l'Inps il sistema Pensionistico si regge sul lavoro degli immigrati : Gli immigrati che lavorano restano cruciali per la sostenibilità del sistema pensionistico. Lo ribadisce l'Inps nel rapporto annuale sottolineando come le previsioni sulla spesa indicano che anche...