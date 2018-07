Patto tra Salvini e la lobby delle armi | protestano le opposizioni ' Far West che

Patto di ferro tra Vladimir Putin e Donald Trump : Un nuovo asse sigillato da una stretta di mano ad Helsinki tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il Patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

SCHIANTO SULLA A1 - FAMIGLIA DISTRUTTA IN INCIDENTE/ Video ultime notizie - riaperto il tratto dell'imPatto : INCIDENTE a Roccasecca: tre morti, tra cui una bambina. Le ultime notizie: SCHIANTO sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:22:00 GMT)

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA / Foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'imPatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Cuneo - Patto tra Comune e Prefettura per potenziare la videosorveglianza in città : Un patto tra Comune e Prefettura per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità e il rispetto del decoro urbano. L'accordo, sottoscritto nei giorni scorsi, permetterà ...

Roma : Sicurezza urbana - Patto tra Campidoglio e Prefettura : Roma – Previsto il potenziamento della videosorveglianza in aree più sensibili. Installazione e potenziamento della videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado ed illegalità. E’ quanto prevede il “patto per l’attuazione della Sicurezza urbana” sottoscritto dalla Sindaca Virginia Raggi e dal Prefetto di Roma Paola Basilone.Questo documento è il primo atto di quanto previsto dal Decreto Minniti in materia ...

Il Patto dei lupi - Canale 5/ Curiosità e la trama del film con Samuel Le Bihan (oggi - 8 luglio 2018) : Il patto dei lupi, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Samuel Le Bihan, Mark Dacascos e Vincent Cassel, alla regia Cristopher Guns. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Suzuki svela la quarta generazione del fuoristrada comPatto JIMNY : Suzuki Motor Corporation ha presentato il nuovo Suzuki JIMNY. La quarta generazione del compatto fuoristrada, prodotta nello stabilimento Suzuki a Kosai, sarà equipaggiata, per il Giappone, con due gruppi...

Premio “Fair Play Mecenate” : vince Giovanni TraPattoni : Annunciati oggi al Salone d’Onore del Coni i vincitori della 22/a edizione del Premio ‘Fair Play Mecenate’ Menarini, riconoscimento che gode del patrocinio del Parlamento Europeo e del Coni e che nasce con l’intento di celebrare sportivi, istituzioni, società sportive, aziende, che si sono contraddistinte per il loro fair Play. La cerimonia di consegna dei premi andrà in scena a Castiglion Fiorentino il 19 luglio. ...

TraPattoni - Santoni e Bortolami tra i premiati del XXII Premio Fair Play-Menarini : ...il rispetto delle regole e l'etica sportiva con la capacità di primeggiare nelle loro discipline rappresenta un messaggio di fiducia e speranza per tutti i giovani atleti che si affacciano al mondo ...

Tragico imPatto tra tre veicoli - 50enne muore dopo due giorni di agonia : QUARTO - Non ce l'ha fatta Domenico Ligniti, il 50 rimasto gravemente ferito in un incidente a via Pietra Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'uomo era al volante di una Citroen Saxo assieme ...

Migranti - veto italiano poi si tratta. Patto Conte-Macron apre spiraglio : Un Patto tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron apre lo spiraglio per un accordo al cruciale vertice Ue sui Migranti. Roma e Parigi vorrebbero arrivare ad un'intesa a 28, ma le speranze di riuscire...

Caso Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A Patto che vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue». Alcuni anche in Italia : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...