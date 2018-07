Passaggio di consegne al Lions Club Tito Schipa di Lecce | Donatella Annunziata Cazzato è

Trieste Città Europea della Scienza : domani il Passaggio di consegne : Si terrà domani la cerimonia di chiusura di Esof 2018 a Tolosa (Francia): l’evento segna l’inizio del biennio che vede Trieste ricevere il passaggio di consegne come Città Europea della Scienza, in vista dell’evento Esof 2020. Interverranno il sindaco, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, il presidente della Fondazione Internazionale Trieste che gestisce Esof 2020, il rettore dell’Università di Trieste, e ...

Esercito : Passaggio consegne a Comfop- Nord - Serra cede comando a Sperotto : Padova, 5 lug. (AdnKronos) – Dopo un periodo di impegno costante ed intenso, questa mattina, nel cortile d’onore della caserma ‘Oreste Salomone” di Padova, sede del comando delle Forze Operative Nord (Comfop-Nord), il Generale di Corpo d’Armata Paolo Serra ha lasciato il servizio attivo. A prendere in mano le redini del prestigioso ente, il Generale di Corpo d’Armata Amedeo Sperotto.Il passaggio di consegne ...

Esercito : Passaggio consegne a Comfop- Nord - Serra cede comando a Sperotto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Accolto da un picchetto d’onore dei Reparti dipendenti e dalla Fanfara della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli”, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha ringraziato il Generale Serra, ‘Ufficiale e uomo, Paolo, il fratello in armi” per la serietà, motivazione e capacità con cui ha svolto il suo lavoro, conseguendo risultati eccelsi, in un comando complesso e ...

Esercito : Passaggio consegne a Comfop- Nord - Serra cede comando a Sperotto (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ad oggi, sotto la responsabilità del Generale Serra, la Sala Operativa del Comfop-Nord, attiva 24 ore su 24, ha gestito le attività di bonifica di circa 3000 ordigni bellici, in 570 interventi. Inoltre, ha coordinato l’operato di sette Raggruppamenti del centro-Nord Italia per l’operazione ‘Strade Sicure” che, nel periodo gennaio-giugno 2018, ha portato a 79 arresti, 263 denunce e ...

Governo : Di Maio - Calenda? ci eravamo organizzati per Passaggio consegne : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ci eravamo organizzati per il passaggio di consegne. Non do risposte all’ex ministro da qui ma eravamo organizzati per farlo. Diciamo che sono stati giorni difficili”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al mancato passaggio di consegne al Mise. L'articolo Governo: Di Maio, ...

Governo : Calenda - Passaggio consegne con Di Maio purtroppo online : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Al ministero dello Sviluppo economico passaggio di consegne “online” tra l’ex titolare del dicastero di Via Molise, Carlo Calenda e il neo ministro e vicepremier, Luigi Di Maio. Ad annunciarlo sui social media, twitter e Facebook, è l’esponente del Pd, Carlo Calenda sottolineando che questo passaggio di consegne “sarebbe stato meglio dal vivo, ma non si può avere tutto dalla ...

Maturità 2018 - i nomi dei Commissari esterni/ Sito Miur : foto - Passaggio di consegne tra la Fedeli e Bussetti : Maturità 2018, domani i nomi dei Commissari esterni: il Miur rivela ufficialmente chi saranno i membri delle commissioni per ogni classe dalle 12.00. Quando e dove scoprirli.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:00:00 GMT)

MIT - Passaggio di consegne tra Delrio e Toninelli : passaggio di consegne al MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - tra Graziano Delrio e Danilo Toninelli , mentre si attende il voto di fiducia del Senato al nuovo Governo giallo-verde. ...

Mef - avvenuto Passaggio di consegne tra Padoan e Tria : Teleborsa, - Mentre il Parlamento si prepara a votare la fiducia del nuovo governo M5S-Lega , i nuovi ministri prendono possesso dei rispettivi dicasteri. Il nuovo Ministro dell'Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria , si è insediato oggi al Palazzo delle Finanze in via XX Settembre. Il passaggio di consegne con il predecessore, prof. Pier Carlo Padoan , è avvenuto ...

No all'Europa in continuità. Passaggio di consegne Minniti/Salvini : "Opposizione netta alla riforma di Dublino" : Marco Minniti ha fatto "un buon lavoro, non lo smonteremo", assicura il neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini, sfoggiando un asse con il suo predecessore al Viminale. In effetti, in vista del consiglio europeo degli Affari Interni domani, Minniti ha lasciato a Salvini una lettera con un Passaggio di consegne molto chiaro sulla posizione del Viminale riguardo alla riforma del regolamento di Dublino proposta da vari Stati europei tra cui ...