Parigi | la grande festa sugli Champs elysees | a Zagabria | quella dei croati e la

Mondiali 2018 - vince la Francia. Festa grande a Parigi : migliaia di persone verso gli Champs-Elysées : Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. “On est champions, on est champions”, grida la folla Parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani ...

Tour de France 2018 - tutti i tratti in pavé della nona tappa. Quasi una Parigi-Roubaix nella Grande Boucle : La nona tappa della Grande Boucle è tra le più temute di questa edizione della Grande Boucle. La Arras-Roubaix, infatti, prevede infatti ben 15 tratti in pavé per un totale di 21,7 chilometri sulle pietre dell’Inferno del Nord con un finale che ricalcherà proprio quello della Classica più famosa al mondo. Il gruppo si dovrà cimentare con questo ostico esercizio e si prevede uno stravolgimento in classifica: chi ha le gambe può fare la ...

Justin Timberlake ha iniziato alla grande la leg europea del tour da Parigi : Consoliamoci guardando le foto di chi ci è stato The post Justin Timberlake ha iniziato alla grande la leg europea del tour da Parigi appeared first on News Mtv Italia.

Cecchinato - non sarà un’avventura : Parigi è l’inizio di un grande viaggio : Nell'estate dei Mondiali senza l'Italia, Marco Cecchinato ha restituito una passione sportiva condivisa. C'è bisogno di passioni e belle storie. Oggi per due set ha messo paura a Thiem, uno dei migliori giocatori sulla terra battuta. Dalla prossima settimana sarà un top 30, cambieranno programmazione e prospettive.Continua a leggere

OPPO pensa in grande e svelerà OPPO Find X al Louvre di Parigi : OPPO Find X sarà presentato ufficialmente il 19 giugno in una cornice decisamente importante: il nuovo smartphone verrà svelato addirittura al Museo del Louvre di Parigi! Lo state aspettando con interesse? L'articolo OPPO pensa in grande e svelerà OPPO Find X al Louvre di Parigi proviene da TuttoAndroid.

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno all'ambasciata italiana a Parigi : "È un momento di grande entusiasmo" : La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è andata all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica.Le Pen, invitata in quanto membro della Commissione esteri in Parlamento, è la prima dirigente dell'ex Fronte presente ai festeggiamenti del 2 giugno, dove la Francia è quest'anno rappresentata dalla ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau."Sono qui anche perché ...

Francia - Parigi sgombera il più grande campo per migranti : Maxi operazione di polizia stamattina a Parigi che ha portato all'allontanamento di più di mille persone insediatesi nel più grande campo per migranti della capitale francese, dopo settimane di ...

Lo sgombero del più grande campo migranti di Parigi : Le forze dell'ordine francesi hanno lanciato l'operazione di evacuazione del più grande campo migranti a Parigi dopo il braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione comunale. L'evacuazione è iniziata alle 6 del mattino senza problemi. Il campo "Millénaire", che si trova a nord-est della capit

Parigi - scatta evacuazione del più grande campo di migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve