Parco della Majella | un futuro di cemento | denuncia della Stazione Ornitologica Abruzzese

Audi e il GeoParco : il futuro della mobilità passa da Campiglio : Cosa ci fanno insieme a braccetto una casa automobilistica e un parco naturale? Nell’immaginario collettivo sono due realtà separate, per qualcuno addirittura contrastanti. Eppure la nuova sfida di Audi passa proprio dal rispetto dell’ambiente e coinvolge sia l’Adamello Brenta Geopark, sia la comunità di Madonna di Campiglio. «Non si tratta di una sponsorizzazione, bensì di una partnership», ci ha spiegato Fabrizio Longo, direttore di Audi ...

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Dopo il suo album di debutto nel 1994, 'Welcome to the Cruel World', Ben Harper ha ...

Rome Celtic Festival : 11 luglio Parco Schuster - il più grande evento celtico della Capitale : Roma – L’11 luglio a Parco Schuster sbarca il suggestivo e intramontabile fascino della musica Celtica in un Festival, The Rome Celtic Festival – Here comes the Dubliners, che vedrà sul palco la band leggenda della scena folk mondiale e della musica irlandese: i “Dublin Legends” insieme agli “Hurry up”, i “LyraDanz”, i “Mortimer McGrave” e i ragazzi della “ROIS Rome Irish Scottish Dance School”. Dopo tanti anni passati on the road, ...

Porto Corsini - 'il Comune mantenga l'impegno sul 'Parco della Valle'' : Durante l'estate, il piazzale prospiciente l'entrata è occupato e l'accesso occluso dai camion e dalle carovane in sosta dei giostrai addetti agli spettacoli viaggianti. Una piccola parte dell'area ...

Parco Giochi rimossa in in Fortnite tra poco - il perché della decisione : Fortnite a breve ritirerà la modalità Parco Giochi. L’annuncio è arrivato direttamente da Epic Games su Reddit. Lo sviluppatore però ha promesso che la popolare modlaità tornerà e che inoltre sono in arrivo anche diverse novità. La modalità Parco Giochi di Fortnite infatti è stata richiesta da milioni di fan, ma alla fine una serie di problemi hanno costretto gli sviluppatori anche a rinviare la sua uscita. Adesso però la modalità Parco Giochi ...

SParco sponsor della 37° Cesana-Sestriere : Si scaldano i motori per la Cesana-Sestriere – Trofeo Avv. Giovanni Agnelli (www.cesanasestriere.com), la cronoscalata in programma dal 6 all’8 luglio organizzata dall’AC Torino e valida per il Campionato Europeo e Italiano di Velocità in Salita per Auto Storiche, unica in Italia per storia, bellezza e importanza. SPARCO è sponsor della 37° edizione della competizione […] L'articolo SPARCO sponsor della 37° ...

Al Parco della Cecchina il sogno si chiama NBA : Uno spazio dove potersi sfidare sognando un giorno di calcare i campi in parquet più famosi, in Italia o nel mondo, dove ci si diverte e si sogna, proprio come dice Danilo Gallinari, star della NBA, ...

Valle d’Aosta - luglio in montagna a Pila : trekking notturno - Parco avventura - eventi e il grande spettacolo della mountain bike : L’estate entra nel vivo e nelle vacanze, lunghe o brevi che siano, ciascuno desidera poter scegliere di fare qualcosa di interessante, divertente o rilassante nelle proprie giornate di ferie. A Pila, in Valle d’Aosta, la stagione estiva è un’ esplosione di natura colori e luce, nelle splendide Alpi a 1800m s.l.m. in vista delle vette più alte d’Europa, fino al Monte Bianco. Anche solo l’essere immersi in questo ambiente è fonte di piacere e ...

Parco della Rana. In arrivo nuovi giochi per 170mila euro : ... uno per attività ludiche, con dondoli, giochi a molla, altalene, giochi per la manipolazione e la rotazione e arredi urbani per la socializzazione; l'altra zona sarà, invece, dedicata allo sport e ...

Lecco - malintenzionati nel Parco della villa di Adriano Celentano : è la terza volta : Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Adriano Celentano e di sua moglie, Claudia Mori, a Campesone di Galbiate, vicino Lecco. A riportare la notizia, nelle ultime ore, sono stati alcuni tabloid autorevoli, tra cui Il Giorno. Secondo le prime indiscrezioni, i malintenzionati erano incappucciati ed avevano scavalcato la recinzione della magione del 'Molleggiato'. Il fatto risalirebbe agli inizi di giugno 2018; per il Corriere ...

Astronomia : luglio all’insegna della scoperta e dell’emozione al Parco “Livio Gratton” di Rocca di Papa : Il mese di luglio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, che verrà inaugurato sabato 7 luglio, offrirà ai curiosi e agli appassionati del cielo “pane per i loro denti”. In programma tanti Astroincontri a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per scoprire il nostro Universo e ammirare le sue meraviglie a occhio nudo e al telescopio. Tra gli eventi astronomici più sensazionali del mese, l’eclissi totale di Luna del ...