Papu Gomez | ' Mai battuta la Juve | ora con Ronaldo sarà ancora più dura'

La Lazio torna all'assalto del Papu Gomez : L'argentino ha già compiuto 30 anni, ma la valutazione può essere scesa sino a 10-12 milioni., ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio LE MAGIE DEL Papu ...

Lazio - West Ham-Anderson per 39 milioni. Per sostituirlo l ultima idea è il Papu Gomez : ROMA - Ci siamo, Felipe Anderso n è davvero a un passo dall'essere un nuovo giocatore del West Ham. I dirigenti degli Hammers sono arrivati a Roma per tentare di chiudere l'operazione, portando una ...

Castro apre un canale Youtube e pubblica un video con il Papu Gomez e Izco : In attesa di un passaggio al mondo della musica, alla Julio Iglesias o alla Daniel Pablo Osvaldo, una volta 'appese le scarpette al chiodo'...

Calciomercato Lazio - accordo con il Papu Gomez! Le ultime : Calciomercato Lazio – La Lazio fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato. Fatta per Durmisi, nelle ultime ore importante mossa per l’attacco. accordo raggiunto con il Papu Gomez, l’argentino ha dato l’ok al trasferimento, per i biancocelesti rimane ...

Lazio - Papu Gomez primo obiettivo offensivo : sarà addio a F. Anderson : Lazio, Papu Gomez- Dopo un finale di stagione amaro, la Lazio si prepara alla nuova stagione con le idee chiare sul mercato. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i biancocelesti potrebbero dire addio a F.Anderson. Un addio che potrebbe coincidere con l’assalto al Papu Gomez. MIINKOVIC-SAVIC FINANZIA IL MERCATO Il mercato della Lazio […] L'articolo Lazio, Papu Gomez primo obiettivo ...

CALCIOMERCATO. Papu Gomez nel mirino della Lazio per il dopo Anderson : Oggi, come afferma 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si trova a Londra per chiudere l'accordo che prevede il passaggio del brasiliano al West Ham per ben 30 ...

Calciomercato Lazio/ Miele : il Papu Gomez non arriverà come Freuler - mentre per Petagna... - esclusiva - : Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Mario Miele sulle prossime mosse dei biancocelesti. Si cercano i nerazzurri Petagna, Papu Gomez e Freuler.

Mondiali Russia 2018 - Lanzini ko : può tornare in corsa il Papu Gomez : Mondiali Russia 2018 – Pessime notizie per l’Argentina in vista dell’inizio dei Mondiali in Russia del 2018. “Rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro per Lanzini”. L’account Twitter ufficiale della Nazionale argentina, ha dato oggi una pessima notizia relativamente al centrocampista convocato da Sampaoli per Russia 2018. Lanzini salterà dunque i Mondiali ed il Ct dovrà convocare un sostituto tra i ...

Argentina - Biglia a Papu Gomez : 'Doveva scusarsi di persona' : Uno scontro di gioco decisamente duro, ginocchio troppo alto: Biglia ko nella gara contro l'Atalanta dopo un'entrata scomposta del Papu Gomez, con il centrocampista del Milan " appena rientrato in ...

Botta e risposta tra Aguero ed il Papu Gomez : accuse al vetriolo dopo il fallo a Biglia : Aguero ed il Papu Gomez protagonisti di un Botta e risposta senza filtri dopo il fallo dell’atalantino sul compagno di Nazionale Lucas Biglia Botta e risposta tra Aguero ed il Papu Gomez davvero molto duro. L’Argentina si appresta a giocare un Mondiale da protagonista, e proprio in tal senso la tensione è altissima. Nessuno vorrebbe rischiare di infortunarsi in vista di Russia 2018 ed il povero Lucas Biglia è alle prese con un ...