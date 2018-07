Papà muore nello schianto | mamma e sorellina gravi | a 8 anni vaga al buio per cercare

Usa - Papà muore in un incidente stradale con le sue 4 figlie. Si salva solo la mamma : Il tragico incidente stradale è avvenuto venerdì scorso nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni del New Jersey è morto insieme alle sue quattro figlie di età compresa tra i 13 e i 20 anni. solo la moglie e mamma delle ragazze si è salvata ma è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Isabella muore a 17 anni durante gli esami di maturità. Il grido di dolore del Papà : «Credo di impazzire...» : «Credo di impazzire, dammi la forza, aiutami tu». Un grido di dolore lanciato sui social da papà Corrado alla sua "Isa". Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25...

Muore Euro Cappellini "Papà" del Museo del Sigillo e del Cercantico : La Spezia - La Spezia piange il "papà" del Museo del Sigillo e del Cercantico. E' mancato oggi all'età di 91 anni Euro Cappellini era nato alla Spezia il 21 febbraio 1927 ha vissuto la sua giovinezza ...

Muore Papà Kate Spade a vigilia funerale : ANSA, - ROMA, 22 GIU - A meno di 24 ore dai funerali della figlia, la stilista statunitense Kate Spade trovata morta a 55 anni nella sua casa di New York il 5 giugno, è scomparso anche suo padre. Earl ...

Papà muore stringendo tra le braccia il figlioletto : “Gli ha detto ti amo e l’ha baciato” : Una giovane mamma ha raccontato il momento in cui ha visto il suo compagno addormentarsi per l'ultima volta accanto al loro figlioletto di otto mesi. L'uomo, un 42enne inglese, è morto nel sonno mentre aveva tra le braccia il suo bambino: "Mi ha detto che mi amava e di non preoccuparmi".Continua a leggere

Giovane Papà si addormenta col figlio neonato sul suo petto : il bimbo muore soffocato : Carmine Martino, ventenne della Carolina del Nord, ha raccontato il suo dramma per sensibilizzare altri genitori: suo figlio Lucas John Martino è morto all’età di due mesi in seguito a un tragico incidente avvenuto in casa il 26 novembre dello scorso anno.Continua a leggere

Neonato muore attendendo un'ambulanza per 4 ore : il dramma di Papà Fabio e mamma Caterina : Fabio e Caterina sono una giovane coppia che deve affrontare il dolore più grande: quello della perdita di un figlio. Il loro bimbo, infatti, è morto a poche ore dalla nascita,...

Mauro va in moto con l’amico al Gp Mugello e muore in un incidente : era diventato Papà da 3 mesi : Tragico incidente nei pressi dell'autodromo del Mugello. Due amici bresciani e appassionati di motociclismo hanno avuto un incidente proprio nei pressi dell'impianto. Il conducente, Mauro Grossi, di 48 anni, è morto sul colpo mentre l'amico che viaggiava con lui è ricoverato in gravi condizioni al Careggi di Firenze. Mauro Grossi era diventato papà solo 3 mesi fa.Continua a leggere

Modena. Incidente in moto : Papà muore dopo agonia di 5 giorni. Lascia moglie e due figli : Davide Pacchioni, 38enne di Modena, si era schiantato sabato con la moto in via Casette. Gli era stato indotto lo stato di coma farmacologico, ma non si era mai ripreso. I suoi organi saranno donati.Continua a leggere

Schianto in moto : giovane Papà muore dopo 5 giorni d'agonia : dopo cinque giorni d'agonia, è morto Davide Pacchioni, il motociclista 38enne che nella serata di sabato 26 maggio ha perso il controllo della sua moto andando a finire contro un palo. Il decesso del...

Papà Remo muore a poche ore dalla scomparsa del figlio - vittima di un incidente : poche ore dopo aver saputo che il cuore del figlio rimasto vittima di un incidente stradale si era fermato, anche il suo non ha retto al dolore e papà Remo è morto. Gianluca Di Persio...

Bloccati tra le fiamme dopo lo schianto in A31 - Arianna muore a 16 anni insieme al Papà : La giovane era uscita prima da scuola per andare a un torneo di tennis. Il padre la stava accompagnando quando si son imbattuti in un incidente mortale avvenuto poco prima e si son fermati. Un tir però è piombato su di loro travolgendoli e innescando un incendio che li ha intrappolati nell'abitacolo.Continua a leggere