Papa | matrimonio a sorpresa in Vaticano

Djokovic-Jelena - 4 anni di matrimonio. Stepanek diventa papà : Benvenuta al mondo Stella ', hanno scritto Stepanek e Vaidisova sui loro canali social. Intanto, a proposito di vita privata, Novak Djokovic e Jelena Ristic hanno festeggiato il loro quarto ...

Papa Francesco : “Famiglia è una sola - uomo e donna”/ Poi ai fidanzati dice : "Matrimonio non è una lotteria" : Papa Francesco sulla famiglia: “L’unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre”. Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:48:00 GMT)

Candreva di nuovo papà : dopo il matrimonio fallito Antonio si rifà una famiglia con Allegra [GALLERY] : Antonio Candreva sarà di nuovo papà, dopo Bianca avuta dall’ex moglie Valentina Biancifiori, in arrivo un figlio da Allegra Luna Un amore travolgente quello tra Antonio Candreva ed Allegra Luna. I due sono usciti allo scoperto solo alla scorsa cena di Natale dell’Inter, ma già aspettano un figlio. dopo il matrimonio fallito del calciatore con Valentina Biancifiori, da cui è nata la primogenita dell’ala destra nerazzurra, ...

Governo - quando Fontana diceva : “Matrimonio solo tra mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

Matrimonio - Papa Francesco : "a volte meglio separasi" : "A volte meglio separarsi" anche se la fine del Matrimonio è sempre "una disgrazia". Parola di Papa Francesco che stamattina durante la messa a Santa Marta davanti a sette coppie arrivate al traguardo delle nozze d’oro e d’argento, ha avuto una parola anche per chi quei traguardi non potrà raggiungerli mai:"Alle volte accade che non il rapporto non funzioni e allora è meglio separarsi per evitare una guerra mondiale, ma questa è una ...

