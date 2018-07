Papa celebra a sorpresa matrimonio guardia svizzera

La figlia autistica riceve una brutta pagella. Ma il papà riscrive i voti per celebrarla : Quando ha portato la pagella a casa, Sophie Jackson, una bimba australiana di 9 anni con autismo, si è sentita umiliata: i suoi voti erano scarsissimi e la piccola temeva di aver deluso così la sua famiglia. Il padre, quindi, ha deciso di prendere in mano la situazione: ha scritto una nuova pagella, dando risalto a tutte quelle caratteristiche che rendono la figlia speciale. Così ecco una "A" in "immaginazione" e sempre una ...

Dopo la caduta - monsignor Caliandro celebra il suo giubileo : messaggio del Papa : BRINDISI - Prima uscita pubblica, con messaggio di auguri a firma di Papa Francesco, per il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Caliandro, a 15 giorni dalla rovinosa caduta da cavallo , durante la ...

Festa del Papà : quando si celebra in Italia?/ Data : da Michelle Obama a Victoria Beckham gli auguri vip : Festa del Papà: quando si festeggia in Italia? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. auguri a tutti i Papà americani!(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Gaz Beadle ha celebrato la sua prima Festa del Papà mostrando com’è davvero la vita da genitori : Auguri! The post Gaz Beadle ha celebrato la sua prima Festa del Papà mostrando com’è davvero la vita da genitori appeared first on News Mtv Italia.

FESTA DEL PAPÀ : QUANDO SI CELEBRA IN ITALIA?/ Data e storia : festa oggi in America - nel resto del mondo? : festa del PAPÀ: QUANDO si festeggia in ITALIA? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i PAPÀ Americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Festa del Papà : quando si celebra in Italia?/ Data e storia : oggi si festeggiano i padri d’America! : Festa del Papà: quando si festeggia in Italia? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i Papà americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Corpus Domini - che cos'è?/ Diretta streaming video - il Papa celebra ad Ostia la festa del Corpo di Cristo : Corpus Domini: che cos'è e perchè si festeggia oggi il Corpo di Cristo. Diretta streaming video, Papa Francesco celebra da Ostia su orme di Paolo VI.