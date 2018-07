“Papà a tempo pieno” | la nuova sitcom con Matt Le Blanc | in prima visione assoluta su Rai2

domanipress

: RT @RadioRadicale: Geopolitica della chiesa al tempo di #PapaFrancesco. L'ultimo numero di @limesonline a Rassegna di geopolitica https://t… - fradepal : RT @RadioRadicale: Geopolitica della chiesa al tempo di #PapaFrancesco. L'ultimo numero di @limesonline a Rassegna di geopolitica https://t… - RadioRadicale : Geopolitica della chiesa al tempo di #PapaFrancesco. L'ultimo numero di @limesonline a Rassegna di geopolitica… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Arriva suin, il prossimo 23 luglio alle 21.05, la(Man with a plan) con protagonistaLe(Joy in Friends) nei panni di un padre di famiglia deciso ad occuparsi dei figli al posto della moglie Andi, tornata al lavoro dopo la maternità. Presto si renderà conto che fare il genitore e gestire i tre figli – che lui considerava piccoli angeli e per i quali era un idolo perché sempre divertente e accomodante – si rivelerà l’impiego più difficile che abbia mai avuto, tra responsabilità e senso del dovere. Kate, la maggiore, è una tredicenne straordinariamente abile nella manipolazione. Il figlio di mezzo, Teddy, non riesce a tenere le mani fuori dai pantaloni nonostante i continui rimproveri. La piccola Emme, invece, non è per niente entusiasta di cominciare l’asilo. In mezzo a tutto questo disordine, ...