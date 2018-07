Panos Panay | ci saranno nuovi form-factor ma niente Surface Phone

surface-phone

: RT @laracaldirola: Diretta streaming presentazione di Surface Go con Panos Panay alle 15:00 - eva_gjeci : RT @laracaldirola: Diretta streaming presentazione di Surface Go con Panos Panay alle 15:00 - _geniodelmale : RT @laracaldirola: Diretta streaming presentazione di Surface Go con Panos Panay alle 15:00 - laracaldirola : Diretta streaming presentazione di Surface Go con Panos Panay alle 15:00 -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La famiglia, come definita anche dalla stessa Microsft, è in continua evoluzione condispositivi sempre più interessanti in grado di fungere da esempi per gli OEM., il responsabile di tutto l’hardware targato Redmond, durante un’intervista a Wired datata il 13 luglio 2018 in occasione della presentazione diGo, ha risposto ad alcune domande piuttosto importantiulate dalla giornalista della nota testata internazionale. Una di queste riguardava la possibilità che un ipoteticopossa essere lanciato dalla compagnia e il dirigente ha risposto prima mostrandosi vago parlando in generale deiche si adattano alle esigenze degli utenti e poi specificando “Beh, non direi che questo include un”., pur confermando i lavori sufattori dia, ha quindi smentito categoricamente che un ...