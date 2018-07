Pamela Anderson e Adil Rami presto sposi | matrimonio subito dopo i Mondiali

tvzap.kataweb

: @MaddaloniGiulia Sono mode che vanno e vengono così come il neo finto, le tette alla Pamela Anderson, il sedere all… - BarbieXanax : @MaddaloniGiulia Sono mode che vanno e vengono così come il neo finto, le tette alla Pamela Anderson, il sedere all… - Caaamso : Adil Rami sort avec Pamela Anderson c.h.o.q.u.é.e - gi0de : RT @opificioprugna: Rami vince il mondiale senza faticare e si tromba pure Pamela Anderson. Dite che sta passando una bella estate? #Franc… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) E quindi, difensore francese freschissimo campione del mondo con un passato al Milan, potrebbe sposare la sua fidanzata per festeggiare la vittoria più importante della sua carriera. Fin qui tutto normale, no? Mica tanto se la fidanzata si chiama: la ex bagnina di Baywatch potrebbe infatti convolare a quinte nozze con il difensore dell’Olympique Marsigliai matrimoni con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon (sposato due volte). La sempre esplosiva, nonostante i cinquant’anni, si dice possa rispondere sì al fidanzato se questi decidesse effettivamente di procedere con lei al grande passo. Questo vorrebbe dire che l’ex playmate di origini canadesi passerebbe nel giro di un paio d’anni dal dichiarare amore a Julian Assange a trovarsi sposata con un calciatore francese di origini marocchine i cui baffi arricciati all’insù, ...