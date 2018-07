Palude gialloverde e mefitici vapori populisti

romadailynews

: #Salvini #DiMaio solo grida e danni e nulla più. E' palude gialloverde. - Cosimos74 : #Salvini #DiMaio solo grida e danni e nulla più. E' palude gialloverde. -

(Di lunedì 16 luglio 2018) E’ un clima pericoloso quello che si va sviluppando in questi primi mesi di non governo giallo-verde: il non governo – in quanto non decide, ma annuncia, non riflette, ma attacca a testa bassa, non produce provvedimenti, ma confusione istituzionale (vedi il caso del decreto “dignità”) – eccelle in una e una sola specialità. Esso minaccia, infatti, attacca e colpisce, ancor prima di riflettere e capire cosa stia effettivamente facendo, se convenga o meno, dove si vada a parare, chiunque osi alzare anche un sopracciglio rispetto alla sacra linea che, in buonissima parte, è quella di Salvini. Il caso Boeri è l’ultimo esempio di cortocircuito istituzionale via social media. Io penso che i social non dovrebbero essere canali di comunicazione istituzionale: replicare le dinamiche dell’esibizionismo individuale in questo contesto è deleterio e, in mano a gente come Salvini e Di Maio, lo è, mi ...