Pallavolo – Europeo U20 Maschile | gli azzurrini cedono alla Russia 3-2

(Di lunedì 16 luglio 2018) Niente da fare all’U20per l’Italia Nell’Under 20è arrivata la prima sconfitta per glidi Monica Cresta che dopo i successi su Francia e Turchia oggi a Kortrijk hanno ceduto2-3 (25-22, 25-20,8-25, 16-25, 15-17). Il ko non compromette il cammino di Recine e compagni (2V e 7p), che però mercoledì dovranno riscattarsi contro il Belgio (ore 20): match chiave per la qualificazione alle semifinali che assegnano le medaglie. Contro lal’Italia ha iniziato bene, disputando due buoni set, ma poi ha dovuto incassare il ritorno degli avversari nel terzo e quarto. Tutto si è deciso così al tie-break, nel quale glihanno dato l’impressione di poter chiudere la gara, prima di subire la decisiva rimonta dei russi. Nel match di oggiMonica Cresta ha confermato Acquarone in regia, Cantagalli opposto, ...