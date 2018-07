Pallanuoto | Europei 2018 | il Settebello tritura la Germania al debutto | avvio convincente

LIVE Europei Pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : Settebello in vantaggio 6-0 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania: si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di pallanuoto, scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv : Bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa tornerà in acqua domani sera, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv : Arriva il momento anche degli uomini. Dopo due giornate dedicate al gentil sesso, iniziano anche gli Europei 2018 di Pallanuoto al maschile: oggi la prima giornata in programma. Debutta il Settebello, che sfida la Germania in uno scontro sulla carta davvero rassicurante. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Le gare saranno visibili in ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...

Pallanuoto - Europei femminili 2018 : Italia-Grecia 6-7 - le pagelle del Setterosa : Una sconfitta con molto amaro in bocca che resta per il Setterosa nella seconda uscita degli Europei 2018 di Barcellona: le azzurre sono state battute in un match molto intenso per 7-6 dalla Grecia e ora devono praticamente salutare le possibilità di prima piazza nel girone. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre. Gorlero, 5: giornata da dimenticare per il portierone tricolore che spesso e volentieri si fa trovare impreparata ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Grecia 6-7. Fabio Conti : “Manca la cattiveria - sconfitta bruciante” : L’Italia esce sconfitta dalla seconda gara degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa cede il passo alla Grecia per 6-7 ed ora vede allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Dunque all’orizzonte c’è un accoppiamento non semplice ai quarti di finale. A fine gara parlano al sito federale Il CT Fabio Conti e capitan Elisa Queirolo. Il CT Fabio Conti è molto duro: “La sconfitta è bruciante. E’ mancata la ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia-Grecia 6-7. Le elleniche spengono i sogni di primo posto del Setterosa : Prima partita contro un avversario di spessore e prima sconfitta per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile in corso a Barcellona: l’Italia si arrende alla Grecia per 6-7 e vede così allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Martedì ulteriore scontro con una pretendente alla vittoria finale, l’Olanda. Nel primo quarto è Avegno a sbloccare il risultato a 5’42” nella prima superiorità del Setterosa. Asimaki ...

LIVE Europei Pallanuoto femminile - Italia-Grecia in DIRETTA : sfida cruciale per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia. A Barcellona infatti si disputa la seconda giornata degli Europei di pallanuoto: secondo incontro in due giorni per il torneo al femminile. L’Italia scende in acqua ore 20.30 contro le elleniche, sfida già di discreto LIVEllo dove le ragazze di Fabio Conti dovranno dimostrare di essere già pronte a lanciarsi verso la fase ad eliminazione DIRETTA. Ieri le azzurre si sono ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania - esordio sulla carta facile per il Settebello : Inizia l’appuntamento più importante di questo 2018 per il Settebello di Sandro Campagna: gli Europei di Pallanuoto maschile scattano domani in quel di Barcellona (Spagna) con la prima giornata dei gironi preliminari. esordio sulla carta piuttosto facile per il Settebello che sfida la Germania nel primo incontro del raggruppamento A: appuntamento alle 18.30. “La Germania è una squadra in crescita ed è forte fisicamente. A Cosenza ha ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania. Programma - orario e tv. Debutta il Settebello : Finalmente tocca anche agli uomini: domani, lunedì 16 luglio, si alza il sipario sugli Europei di Pallanuoto. Il torneo maschile andrà avanti a giorni alterni con quello femminile. L’Italia è presente con il Settebello nel Gruppo A, e nella gara d’esordio della prima fase se la vedrà con la Germania. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Grecia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : 21-2 ad Israele, una vera e propria formalità. Torna in acqua il Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: un match subito fondamentale per le azzurre che sfidano la Grecia. Stasera, alle 20.30, appuntamento alla Piccornell per una partita davvero importante per le ragazze guidate da Fabio Conti. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in tv l’incontro. Seconda giornata Domenica 15 ...