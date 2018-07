Palermo | Zamparini deferito dalla Procura federale | i dettagli

Palermo nei guai? Zamparini non ci sta ed alza la voce : la lettera durissima : “Leggo avvilito quanto riportato dal giornale “La Repubblica” di oggi e dai giornali di Palermo di ieri. Zamparini non ha mai tolto un euro dal Palermo, ma solo messo nel Palermo capitali suoi. Ha certamente protetto la Società non dal Fisco, con il quale il Palermo è stato ed è in regola, ma dai procuratori di Dybala e Pastore che hanno tolto al Palermo più di 30 milioni di euro di liquidità. Invito i giornalisti ad andare in sede e ...

Calcio : oltre 1 mln sequestrato al Palermo - circa 100mila euro al patron Zamparini (2) : (AdnKronos) - Secondo i finanziari, Zamparini si sarebbe "sistematicamente" servito della Mepal srl, di cui è risultato essere amministratore di fatto, come una sorte di "cassaforte per mettere al riparo le disponibilità correnti della società di Calcio dalle temute azioni esecutive dell’erario, nei

Caos Palermo - sequestro da 1 milione a Zamparini : indagato anche il presidente Giammarva : Caos Palermo – Il Palermo dopo le ultime vicende che riguardano il campionato di Serie A spera nel ripescaggio, nel frattempo però la Guardia di Finanza ha dato esecuzione al sequestro da un milione di euro nei confronti del patron di Palermo, Maurizio Zamparini, indagato dalla procura per falso in bilancio, autoriciclaggio, nel mirino episodi avvenuti negli esercizi finanziari compresi tra il 2013 e il 2016. Agli indagati si è aggiunto ...

Caos Palermo - il Frosinone risponde a Zamparini con un comunicato durissimo : Maurizio Zamparini ed il Frosinone continuano a mandarsi messaggi a distanza, botta e risposta dopo la gara che è valsa la promozione ai frusinati “Il Frosinone Calcio S.r.l. rende noto di avere presentato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di deroga alla clausola compromissoria/vincolo di giustizia ai sensi dell’art. 30 Statuto Federale e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò al fine di procedere al deposito, presso la ...

Frosinone-Palermo - Zamparini torna alla carica : “quella partita è stata illegale - ho le prove di questo” : Maurizio Zamparini è tornato a parlare della partita tra Frosinone e Palermo, sottolineando come si sia trattato di un incontro illegale ”Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo paese. Totale illegalità, compreso il rigore che l’arbitro aveva dato e poi ha trasformato in punizione dal limite. Il rigore c’era, era ...

