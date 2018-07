Palermo | blitz Guardia di Finanza | 28 arresti tra cui Giuseppe Corona | il “re del

Palermo - blitz contro clan : 24 arresti. In cella "re del riciclaggio" : Palermo, blitz contro clan: 24 arresti. In cella "re del riciclaggio" La Guardia di Finanza sta eseguendo numerosi provvedimenti cautelari nell'ambito di un'inchiesta sulle cosche palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo Parole chiave: ...

Mafia - blitz a Palermo : 24 arresti : ANSA, - Palermo, 16 LUG - La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato ...

Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “nuovo Papa”¦ nuovo Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, ...

Mafia : blitz Palermo - un panettiere a capo famiglia Monreale : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Decimata dagli arresti la famiglia mafiosa di Monreale si riorganizzava. Nuovi vertici e nuovi assetti determinati nell'arco di pochi mesi dopo le operazioni dei carabinieri 'Quattropuntozero' e 'Montereale', che avevano colpito il mandamento San Giuseppe Jato e la ste

