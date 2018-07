Palermo | arrestato Giuseppe Corona | uno dei tesorieri di Cosa Nostra

Palermo - spara col fucile e colpisce la moglie : arrestato : Un uomo di Marineo in provincia di Palermo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ha sparato col fucile e colpito la moglie.

Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - Al culmine di una lite ha sparato all'ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d'

Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Al culmine di una lite ha sparato all’ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d’arma da fuoco. Una volta giunti sul posto hanno trovato la donna, una 62enne, seduta in cucina e assistita da ...

Palermo : la moglie va al mare - lui la prende a pugni/ Arrestato 33enne : la donna era in una struttura protetta : Palermo: la moglie va al mare, lui la prende a pugni. Ultime notizie, la Polizia ha Arrestato un 33enne: la donna si trovava in una struttura protetta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Palermo : spaccio di droga a Carini - arrestato 64enne : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Un uomo di 64 anni, Francesco Mauro, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento di Carini (Palermo) i militari avevano notato da giorni un sospetto viavai e, guidati dal fiuto infallibile di Mike, u

Palermo : picchia la moglie davanti ai bambini - arrestato : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Urla, spinte, minacce nei confronti della moglie e tutto davanti ai figli minorenni. Un uomo di 28 anni, residente a Bagheria, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti, lesioni personali e minacce, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di mino

Palermo : calci e pugni a connazionale per rapinarla - arrestato nigeriano : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentata rapina e lesioni aggravate la Polizia di Stato ha arrestato a Palermo Victor Emmanuel Ugochukwu, 34 anni, nigeriano. Per gli investigatori è lui ad aver aggredito nei mesi scorsi una connazionale per farsi consegnare del denaro. Lo scorso 2 apri

Palermo : intasca soldi ticket parco - dipendente comunale arrestato : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Con l’accusa di peculato aggravato i carabinieri di Cefalù (Palermo) hanno arrestato Rosario Battaglia, 55 anni, dipendente comunale addetto alla biglietteria del parco de ‘La Rocca’. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcune anomalie nella gestione della biglietteria del parco, facendo emergere, spiegano gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Termini ...

Palermo : intasca soldi ticket parco - dipendente comunale arrestato : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Con l'accusa di peculato aggravato i carabinieri di Cefalù (Palermo) hanno arrestato Rosario Battaglia, 55 anni, dipendente comunale addetto alla biglietteria del parco de 'La Rocca'. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcune anomalie nella gestione dell

Palermo : intasca soldi ticket parco - dipendente comunale arrestato : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Con l’accusa di peculato aggravato i carabinieri di Cefalù (Palermo) hanno arrestato Rosario Battaglia, 55 anni, dipendente comunale addetto alla biglietteria del parco de ‘La Rocca’. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcune anomalie nella gestione della biglietteria del parco, facendo emergere, spiegano gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di ...

Palermo : in casa con 600 grammi di cocaina - arrestato : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 25 anni, Alessio Serio, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel suo appartamento, nel quartiere Acqua dei Corsari, a Palermo, i militari hanno trovato circa 600 grammi di cocaina, materiale per il

Palermo : in corpo 10 ovuli di eroina - arrestato corriere della droga : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - I poliziotti lo hanno trovato alcuni giorni fa in viale Regione siciliana, a Palermo, riverso in strada e con problemi respiratori. Trasportato in ospedale hanno scoperto che l'uomo, Peter Park, liberiano, 45 anni, aveva ingerito 10 ovuli di eroina, per un totale di ci

Molesta ragazza di 19 anni e rischia il linciaggio : arrestato a Palermo : E' stato arrestato per violenza sessuale, a Palermo, dalla polizia di Stato, che lo ha letteralmente sottratto alla folla di Ballaro' che lo inseguiva. Il 25enne palermitano e' stato bloccato dagli ...

Palermo : palpeggia 19enne e rischia linciaggio in strada - arrestato : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Molesta una 19enne e rischia il linciaggio. E' accaduto a Palermo, dove la Polizia ha arrestato Samuel Boateng Amissiah, 25 anni, residente nel popoloso quartiere di Ballarò, che dovrà adesso rispondere di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziott