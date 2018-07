Palazzotto | Salvini dovrebbe avere rispetto per ONG

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – “Carosono a bordo della Open Arms: qui c’e’ gente che rischia la propria vita per salvarne altre e dovresti averne piu’. L’unico adfatto affari coi trafficanti ad oggi sei tu, anche se li chiami Guardia Costiera Libica”. Lo scrive su Twitter Erasmodi Liberi e Uguali, replicando alle parole del ministro dell’Interno da Mosca. “Se possono sbarcare a Pozzallo ed essere redistribuiti in tutti i Paesi europei- prosegue l’esponente di Leu- vuol dire che un’alternativa a lasciare le persone morire in mare c’e’: Aprite i porti”. L'articoloper ONG proviene da RomaDailyNews.