Padova | Gervasutti | hanno sbagliato indirizzo | ma intimidazione non cambia nulla 2

Padova - esplosi 5 colpi pistola contro la casa del giornalista Ario Gervasutti

Padova : Ostellari (Lega) - gesto infame contro Gervasutti - impegno Salvini : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Matteo Salvini si è attivato immediatamente per individuare gli autori di questo gesto infame. Il Ministro dell’Interno, oltre a esprimere vicinanza e solidarietà al giornalista Ario Gervasutti e alla sua famiglia, ha già garantito ufficialmente e personalmente il proprio massimo impegno per trovare i vigliacchi responsabili dell’episodio avvenuto questa notte – dice il senatore ...

Padova - attentato al giornalista Ario Gervasutti : 5 colpi di pistola contro l’abitazione : I colpi hanno raggiunto le finestre mentre in casa il giornalista dormiva con la moglie e i due figli. "Non ho idea di chi sia stato: non ho ricevuto minacce, ma non escludo che l’episodio sia legato alla mia attività professionale" ha riferito a caldo lo stesso giornalista. Solidarietà è stata espressa dal governatore Zaia , dal Ministro Salvini e dalla Presidenza del Senato.Continua a leggere

Padova : Casellati - piena luce su intimidazione a Gervasutti : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprime “solidarietà e ferma condanna per il gravissimo atto intimidatorio” ai danni del capo redattore del Gazzettino di Venezia, Ario Gervasutti, e della sua famiglia. Nel manifestare la sua vicinanza e quella del Senato, il presidente Casellati auspica che si possa fare quanto prima piena luce su questo preoccupante episodio. L'articolo ...

