Padova | esplosi 5 colpi pistola contro la casa del giornalista Ario Gervasutti

Lutto a Padova - Ludovica muore a 19 anni di tumore : “Era un’esplosione di vita” : È morta a tre mesi dal suo 20esimo compleanno per un male incurabile Ludovica Antonazzo. Il padre, Fabio, colonnello del comando interregionale di Padova ed ex comandante provinciale del Friuli occidentale: "Nonostante il tumore era un’esplosione di vita. I suoi sono stati 19 anni vissuti a mille e non è facile comprendere il perché di tutto questo".Continua a leggere