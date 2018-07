Padova | 5 colpi pistola contro la casa del giornalista Gervasutti

Padova - cinque colpi di pistola contro abitazione di un giornalista - : Si tratta di Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora al 'Gazzettino'. Sembra che tre proiettili abbiano raggiunto la stanza del figlio. Non ci sono feriti. Solidarietà di Zaia: "...

Padova - morto dopo duello a colpi di katana/ Ultime notizie - arrestato 37enne : letale il colpo con una roncola : Padova, ucciso a colpi di katana Ultime notizie, duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già fermato il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:38:00 GMT)

Padova - operai colpiti da colata acciaio fuso : 4 feriti - 2 gravissimi | : Gli uomini, al lavoro nelle Acciaierie Venete, sarebbero stati investiti da materiale liquido incandescente. Due di loro hanno ustioni sul 100% del corpo. I lavoratori sono ricoverati nei centri ...

Chi sono e come stanno gli operai colpiti dall'acciaio fuso a Padova : Roma, 13 mag. , askanews, Grave incidente alle Acciaierie Venete a Padova: 4 operai feriti gravi, 3 in condizioni più critiche, colpiti da acciaio fuso. E' successo questa mattina; sul posto, in corso ...