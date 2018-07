Oro | in rialzo a 1 244 | 11 dollari

TesOro : da rialzo tassi costo 1 - 7mld : ANSA, - ROMA, 13 GIU - Il rifinanziamento del debito in scadenza nel 2018 verrebbe rifinanziato quest'anno con una spesa per interessi di circa 1,7 miliardi in più rispetto a quello che sarebbe stato ...

Wall Street in rialzo in avvio - proseguono acquisti dopo dati lavOro : Wall Street iniziano la prima seduta della settimana in rialzo, cavalcando ancora l'onda dei positivi dati arrivati venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa per il mese di maggio. A New York, l'...

TesOro - rendimenti in rialzo nell'asta dei titoli di Stato : Teleborsa, - La delicata situazione politica che si è venuta a creare in Italia, fa salire i tassi di interesse sui titoli di Stato con il Tesoro che deve invogliare gli investitori ad acquistare il ...

TesOro - così si rischia di bruciare il paracadute contro il rialzo dei tassi : Qual è l'origine del contrasto che vede la Procura della Corte dei Conti insolitamente impegnata contro il Tesoro, al punto da interferire nella gestione del debito pubblico, da sempre prerogativa ...

TesOro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Teleborsa, - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più ...

TesOro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più rispetto all'...