Operaio scomparso | nessuna notizia da martedì

Cadavere decomposto trovato impiccato a un albero : è di un Operaio scomparso ad aprile : Un Cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima serata di ieri, venerdì 18 maggio 2018, impiccato a un albero in un dirupo a Bobbio Pellice (Torino), in località Malpertus. Si...