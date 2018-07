Opera di Roma | a Caracalla la Carmen messicana di Valentina Carrasco | Bizet nell’era

Roma - Operaio precipita e muore Indagini sulle misure di sicurezza : Un tonfo sordo davanti a un palazzo al Portonaccio, proprio di fronte a un supermercato. Senza un grido. A terra un operaio romeno di 51 anni, morto sul colpo ieri pomeriggio alle 15 in via Galla ...

Il Teatro dell'Opera di Roma firma un accordo di collaborazione con il Lirico di Beirut : Con il patrocinio del ministro libanese della Cultura, Ghattas Khoury, è stato firmato oggi un accordo di collaborazione fra il Teatro dell'Opera di Roma e l'Opera del Libano, la prima compagnia d'...

Antitrust contro coOperative radiotaxi di Milano e Roma : vincolo di esclusiva lede la concorrenza : L’Antitrust blocca i vincoli di esclusiva che legano i tassisti a 6 imprese di radiotaxi presenti a Roma e Milano perché “restrittive per la concorrenza”. A sollevare il problema sulle clausole lavorative era stata l’app di Mytaxi che aveva denunciato l’attività di sei cooperative: a Roma il 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda; a Milano Taxiblu, Yellow Taxi e Autoradiotassì in quanto impossibilitate a rispondere ad ...

Roma : Operazioni di bonifica campo nomadi Cesare Lombroso : Roma – Sono ancora in corso le operazioni di abbattimento dei manufatti abusivi e conseguente bonifica di un’ampia area in prossimita’ del campo nomadi “Cesare Lombroso” da parte della Polizia Locale di Roma, con decine di agenti del Gruppo Monte Mario, Pics (Pronto Intervento Centro storico), Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Presente anche personale della Polizia di ...

Roma - accoltella rivale in amore : denunciato Operaio di 37 anni : Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...

Roma - cade da betoniera : morto Operaio : Un operaio di 53 anni è morto in seguito a una caduta accidentale dal tetto di una betoniera in una azienda di autotrasporti a Riano , Roma, . A ritrovare il corpo è stata la figlia verso l'una della ...

Opera di Roma - una “Traviata” in Vespa apre la stagione di Caracalla. Tra Dolce Vita - Grease e un tocco di Moulin Rouge : Violetta entra in scena barcollando, scalza, le scarpe con il tacco in mano. Il soprabito trascinato sul pavimento. Rincasa all’alba, ma i paparazzi la riconoscono e la inseguono: lei prima si schermisce, si nega, poi si volta e posa per i fotografi davanti alla locandina del film di cui è protagonista. Lorenzo Mariani allestisce una Traviata che potrebbe uscire direttamente da un film di Fellini, tra scandali, successi folgoranti e solitudini ...

Roma - donna picchiata e seviziata in casa - gli investigatori : 'Opera di un maniaco' : L'impronta di un maniaco. Continuano le indagini da parte della Squadra Mobile per arrivare a individuare chi ha seviziato la ragazza di 28 trovata martedì mattina priva di sensi nel suo appartamento ...

Caos rifiuti a Roma - l'Ama sciOpera il 14 luglio : Caos rifiuti a Roma. Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio. I sindacati Fp Cgil, Fit ...

TEATRO DELL'Opera/ Roma - una stagione per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:40:00 GMT)PUCCINI/ La Bohème in periferiaJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo

Un laboratorio di solidarietà : a Roma il corso per Operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo : Un laboratorio di solidarietà: a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. A Roma è al via il quinto appuntamento del corso per operatore farmaceutico (dal titolo “corso di operatore tecnico di laboratorio galenico ...

Roma - esplosione in una villetta a La Storta : due Operai feriti : Fiamme e fumo in una villetta a La Storta, zona a nord di Roma, in Via Eligio Possenti, al civico 15. A seguito di una probabile esplosione, per cause ancora imprecisate, all'interno di una piccola ...

