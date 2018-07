Oltre 11 | 6 milioni per Francia-Croazia | share in tv mai così alto dal 2016

Ascolti tv - Oltre 11 - 6 milioni di telespettatori per Francia – Croazia : Con 11 milioni e 688 mila spettatori pari ad uno share del 66.56% Francia- Croazia, l’attesissima finale dei Mondiali di calcio andata in onda nel pomeriggio su Canale 5, è stato in assoluto il programma più visto della giornata televisiva italiana e dell’intera edizione della competizione targata Russia 2018. Da segnalare anche, sul fronte sportivo, nel primo pomeriggio sulla terza rete Rai, il Tour de France che ha raggiunto 1 ...

Chelsea-Conte : un addio da Oltre 10 milioni di euro. Ora tocca a Sarri... : Ultimi minuti da allenatore del Chelsea per Antonio Conte. I Blues avrebbero già comunicato al tecnico salentino la decisione di esonerarlo. Era nell'aria da settimane, ma tra le due parti non si ...

Belsito : «Quando me ne sono andato la Lega aveva in cassa Oltre 40 milioni» : Parla l’ex tesoriere del Carroccio: «Salvini? Me lo ricordo, mi chiedeva sempre i soldi per “Radio Padania”»

Fondi Lega - parla l’ex tesoriere Francesco Belsito : “Con me in cassa Oltre 40 milioni. Li hanno spesi - non li stanno nascondendo” : "Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di 40 milioni di euro, di cui 10 solo di riserva Legale. Nei Consigli federali lo chiamavamo il 'nostro tesoretto'. Ma non solo: c'erano immobili di proprietà prestigiosi come la sede di via Bellerio e le frequenze di Radio Padania che acquistai personalmente. Insomma, altri 30 milioni almeno", spiega l'ex tesoriere della Lega ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : affare da Oltre 350 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Overwatch : la campagna di beneficenza di Mercy Rosa ha raccolto Oltre 12 - 7 milioni di dollari : Con un lungo post apparso sul blog ufficiale di Overwatch, Blizzard ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato alla campagna di beneficenza di Mercy Rosa, che si è recentemente conclusa con un risultato a dir poco eccezionale.La campagna ha raccolto la bellezza di 12.703.828 dollari, tutti destinati a finanziare la ricerca contro il cancro al seno condotta dall'istituto Breast Cancer Research Foundation. L'iniziativa ...

Alluvione Giappone - Oltre 100 morti e sei milioni di sfollati. Si fermano anche le fabbriche di auto : Devastazioni e morti in Giappone, a causa delle forti piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto le zone occidentali, le regioni di Kansai e del Kyushualito. Secondo le autorità locali, il numero delle vittime è salito a 100 nelle ultime ore, a cui si devono aggiungere almeno 50 persone disperse. Intanto i 54mila uomini di esercito, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nel soccorso e nell’assistenza stanno lavorando ...

