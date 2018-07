Offerte videogiochi con Amazon Prime Day 2018 | tutti gli sconti del 16 luglio

optimaitalia

: Offerte videogiochi con #AmazonPrimeDay 2018, tutti gli sconti del 16 luglio - OptiMagazine : Offerte videogiochi con #AmazonPrimeDay 2018, tutti gli sconti del 16 luglio - AnimaNerdITA : Quando attendi con ansia l'#amazonprimeday ma nelle offerte in arrivo in Videogiochi trovi solo mouse e cuffie... - gamepaleu : Prime Day 2018 ?: In arrivo ??domani 16 Luglio. Countdown iniziato in prima pagina su ? -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Oggi 16parte l'Daysu tutte le categorie e quindi anche sui. Sarà attivo fino alla mezzanotte di domani, 17. Arrivernano una carrellata die promozioni su diversi titoli per PS4, Xbox One e Nintendo Switch anche su accessori come joypad, custodie o memorie microSD, utilissime per la console ibrida Nintendo. Bisogna sapere, infatti, che le promozioni si dividono indel giorno, quindi fino a esaurimento scorte, elampo, che di solito sono le più vantaggiose.Lelampo però, come dice stesso il nome, hanno un limite di tempo, quindi si esauriscono piuttosto in fretta. In questo articolo quindi vi segnaleremo, già da ora ma soprattutto dalle 12:00 in poi, tutte leperDay.Mentre attendiamo per le "vere"segnaliamo la possibilità di avere ulteriorivalidi sia ...