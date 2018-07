Nuovo aumento di capitale per Satispay | la statup italiana dei pagamenti digitali vale

Francesca Cipriani - ci risiamo : Nuovo aumento di seno : “Ora ho un’ottava misura” : Giusto in tempo per l’estate e la prova costume, la maggiorata – chirurgica – più famosa d’Italia, Francesca Cipriani (QUI tutto quel che c’è da scoprire su di lei), ha deciso di regalarsi un altro ritocchino al suo già prorompente seno e aumentarlo di una taglia: l’ex naufraga de L’isola dei famosi 2018 è infatti passata dalla settima misura all’ottava. Il motivo? Niente di riconducibile a traumi ...

Milan - Elliott di Nuovo in soccorso di "Mister Li" : il fondo coprirà l'aumento di capitale : Il patron rossonero non ha versato entro le 17 la tranche di 32 milioni del l'aumento di capitale . La somma sarà garantita dal fondo americano che dovrà però essere rimborsato entro il 10 luglio. ...

Nuovo Governo : aumento pensioni minime - ma anche quelle d’oro - ecco l’anomalia Video : Se l’attenzione massima di giornali, siti e cittadini è rivolta alle nuove misure previdenziali come quota 41 e quota 100, bisogna dire che il Nuovo Esecutivo ha in serbo qualcosa anche per le pensioni in essere. La riduzione dei requisiti per accedere alle pensioni, la nascita di nuove misure che consentano ai lavoratori di superare i pesanti requisiti di accesso alle pensioni della Legge Fornero sono interventi importanti, ma non lo sono da ...