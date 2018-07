Nuova valutazione dell’usato per Asus ZenFone 2 | situazione aggiornata al 16 luglio 2018

optimaitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sono trascorsi più di tre anni dall'esordio sul mercato dell'2, smartphone Android in grado di andare oltre ogni aspettativa dal punto di vista delle vendite. Considerando una domanda a lungo elevata, il prezzo medio per l'acquisto del device è sceso molto lentamente, così come il costo da affrontare in caso di acquisto dell'usato. Laè cambiata in modo significativo soprattutto negli ultimi mesi, considerando alcune scelte impopolari da parte del produttore. In primis quella di sospendere il supporto software al prodotto come avrete percepito dal nostro approfondimento del mese scorso.Come stanno le cose oggi 16per coloro che stanno pensando di acquistare o vendere un2 usato? Quali sono i prezzi medi che girano sul web? Ho fatto un giro sia su Subito, sia su Ebay, in modo tale da avere un quadro chiaro dellada condividere ...