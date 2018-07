Nuova mostra sulla marina militare Austroungarica a Trieste

Palermo - arrestato Corona il tesoriere della Nuova mafia. Su Facebook mostrava Di Maio nel suo bar : Blitz del nucleo speciale di polizia valutaria, 28 in manette per riciclaggio. Diciannove provvedimenti di divieto di dimora in città. Ai domiciliari l'avvocato Nico Riccobene. Così i boss mandamo messaggi sui social network

La Nuova modalità Encore di Sonic Mania Plus si mostra in un video gameplay : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la nostra recensione di Sonic Mania Plus, ecco oggi spuntare un interessante video di gameplay che mostra una delle novità in arrivo con il gioco.Stiamo parlando della modalità Encore, ovvero una modalità che vi permetterà di attraversare versioni alternative degli stage del gioco. Con questa modalità potrete utilizzare i personaggi di Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel, oltre a ...

Andrea Melchiorre mostra la Nuova fidanzata : il commento di Damante : Andrea Melchiorre esce allo scoperto: la foto della nuova fidanzata. Valentina Vignali e Andrea Damante commentano: il deejay criticato Andrea Melchiorre, volto noto per i fan di Uomini e Donne e Temptation Island, esce allo scoperto e pubblica la prima foto social in compagnia della sua nuova fiamma. La notizia che l’ex corteggiatore avesse smesso […] L'articolo Andrea Melchiorre mostra la nuova fidanzata: il commento di Damante ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la Nuova casa - un tour su Instagram tra le camere e la palestra privata (foto) : Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa a Milano su Instagram Tv, il nuovo portale del social network che consente di salvare video e renderli disponibili a lungo termine. La coppia più social del web ha mostrato le stanze della nuova lussuosa casa attraverso alcuni videoclip registrati con il telefono: guida d'eccezione, proprio la padrona di casa Chiara Ferragni, che ha introdotto tutte le stanze dell'appartamento, dall'ingresso al ...

La Nuova demo VR dedicata a portal si mostra in un trailer : Dopo qualche tempo si torna a parlare di portal, Valve ha infatti realizzato Moondust, una demo che sfrutta le potenzialità del nuovo controller VR,ovvero il Knuckles EV2.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net il gioco ci mette nei panni di un dipendente dell' Aperture Science's Lunar Resources Initiative col compito di andare nello spazio per costruire una stazione spaziale modulare ed in seguito recarci sulla Luna per ulteriori test. Il ...

Google Assistant inizia a mostrare una Nuova pagina “Esplora” : Google Assistant sta iniziando a mostrare una nuova schermata "Esplora" ad alcuni utenti Android. Si tratta di modifiche lato server e non troppo diffuse, quindi non "allarmatevi" se non le vedete ancora. L'articolo Google Assistant inizia a mostrare una nuova pagina “Esplora” proviene da TuttoAndroid.

Assetto Corsa Competizione sarà mostrato nel corso della Nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, sarà mostrato nuovamente nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit (22-24 giugno).Gli spettatori potranno provare la tech-demo di Assetto Corsa Competizione nello stand dedicato presso il paddock, che verrà allestito da Kunos Simulazioni con la collaborazione di ...

E3 2018 : un lungo video gameplay di Hitman 2 mostra quello che dobbiamo aspettarci dalla Nuova avventura dell'Agente 47 : IO Interactive realizzerà un sequel per la famosa serie di Hitman, in uscita entro la fine dell'anno, come annunciato pochi giorni fa. A differenza del reboot, il nuovo gioco non sarà episodico e verrà rilasciato tutto in una volta.Tuttavia, questo è l'unico cambiamento che dovrebbe "preoccupare" i fan del gioco originale. Sembra, infatti, che il superlativo gameplay stealth e molte delle altre caratteristiche che hanno decretato il successo di ...

CONTROL : La Nuova IP di Remedy si mostra all’E3 2018 : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment, Plc., e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice “P7.” Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva CONTROL, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Remedy ...

Dead or Alive 6 : il gioco verrà mostrato Nuovamente l'11 giugno : Per la cronaca l'11 giugno è il giorno in cui Sony Interactive Entertainment terrà la sua conferenza stampa. Di convesso, la conferenza di Microsoft sarà alle 13:00 PDT del 10 giugno, ovvero alle 5 ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la Nuova casa su Instagram : La casa da single in affitto per 10mila euro al mese sul sito Idealista (270 metri quadri, nella residenza Hadid di CityLife, Milano). E la nuova casa, quella nella quale Fedez vivrà con la compagna Chiara Ferragni e il piccolo Leone, mostrata sui social. “New Home is almost ready”, scrive proprio Chiara sul suo profilo Instagram mostrando il soggiorno in un video. Per il momento, lei e la sua famiglia sono in hotel: aspettano che ...

Thatcher mostra il volto in Rainbow Six Siege Para Bellum : dettagli Nuova skin elite : L'Operatore Thatcher in Rainbow Six Siege è statao sempre un tipo misterioso. La sua faccia infatti è sempre stata celata da una maschera antigas. bene, perché non sarà più così probabilmente grazie alla sua nuova skin elite in arrivo con Operazione Para Bellum. La faccia di Thatcher in Rainbow Six Siege Com'è quindi questo misterioso viso? Rimarrete stupiti: sembra una brava persona, con tanto di barba, che fa semplicemente il suo lavoro. ...