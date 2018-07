Nuova Classifica ATP – Djokovic di nuovo fra i migliori 10 | Nadal ancora al top e allunga

Nuova Classifica WTA – Kerber ad un passo dalla top 3 - vola Serena Williams : Camila Giorgi sfiora il best ranking : La Nuova Classifica WTA vede ancora al top Simona Halep, davanti a Wozniacki e Stephens. Bene Kerber 4ª, crolla Muguruza. Sale in 28ª posizione Serena Williams, Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede al top ancora Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki, nonostante i pessimi risultati raggiunti a Wimbledon da entrambe. ...

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team Bahrain è l’orgoglio italiano. Ecco la Nuova Classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la Nuova Classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

Classifica Tour de France 2018 - Peter Sagan Nuova maglia gialla! Nibali conserva 51” su Froome - Quintana a 1’15” : Peter Sagan è la nuova maglia gialla al Tour de France 2018. Il Campione del Mondo si è imposto in volata nella seconda tappa e ha approfittato della caduta di Fernando Gaviria nel finale. Sonny Colbrelli è terzo. Vincenzo Nibali è il migliore tra i big con 51” di vantaggio su Chris Froome e 1’15” su Quintana. Tour DE France 2018: Classifica GENERALE (dopo la seconda tappa) RANK RIDER RIDER ...

F1 – Successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

F1 - Vettel vince a Silverstone e allunga su Hamilton : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp d’Inghilterra : Il pilota tedesco riporta la Ferrari alla vittoria a Silverstone sette anni dopo l’ultima volta, un successo che gli permette di allungare a più 8 su Hamilton Aumenta il vantaggio di Sebastian Vettel nella classifica piloti, Lewis Hamilton è costretto ad accontentarsi del secondo posto a Silverstone, perdendo sette punti dal tedesco. Un gap che aumenta grazie alla splendida prestazione del ferrarista, che eguaglia Alain Prost come ...

Clamoroso a Fontenay-le-Comte - il Tour de France esplode subito nella 1ª tappa : Froome e altri big in grande ritardo al traguardo per una caduta - Nibali invece vola! Ecco la Nuova Classifica generale : Tour de France, classifica dei big già ribaltata nella prima tappa per cadute e forature: ritardo Clamoroso per Froome e altri favoriti per la vittoria finale Il Tour de France esplode subito nella prima tappa appena conclusa a Fontenay-le-Comte: a causa di numerose cadute, Froome e altri grandi big sono arrivati al ritardo attardati nella frazione in cui un fantastico Gaviria entra nell’olimpo dei grandi velocisti con il suo primo ...

F1 - la Mercedes va arrosto - la Ferrari ne approfitta e la sorpassa : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp d’Austria : Sfruttando il doppio ritiro della Mercedes, la Ferrari conquista la vetta della classifica Costruttori con dieci punti di vantaggio Non solo la classifica piloti, la Ferrari da questa sera comanda anche quella Costruttori. Il team di Maranello sfrutta il doppio ritiro della Mercedes in Austria e la sopravanza di dieci punti, salendo a 247 contro i 237 della scuderia di Brackley. Stabile al terzo posto la Red Bull, con la Renault che si ...

F1 - Hamilton si ritira e Vettel gli soffia la leadership : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Epilogo clamoroso del Gp d’Austria, Lewis Hamilton si ritira a pochi giri dalla fine e il terzo posto di Vettel gli vale la leadership del Mondiale Una gara assurda, un epilogo pazzesco quello del Gp d’Austria per certi versi storico. La Mercedes incappa in un doppio ritiro dopo 63 anni, favorendo il sorpasso della Ferrari nella classifica Costruttori e di Vettel in quella piloti. Il tedesco infatti, grazie al terzo posto di ...

Nuova Classifica ATP – Federer ko ad Halle - è Nadal il nuovo n°1 : Fognini migliore azzurro : Roger Federer scivola al secondo posto della Nuova Classifica ATP, Rafa Nadal torna in vetta: Fognini ancora il numero uno d’Italia Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede l’ennesimo avvicendamento in vetta. A causa della sconfitta contro Coric nella finale di Halle, Roger Federer è scivolato in seconda posizione, lasciando lo scettro da n°1 ...

F1 - continua il duello Mercedes-Ferrari : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Francia : La Mercedes resta in testa alla classifica Costruttori dopo il Gp di Francia, sono 23 i punti di vantaggio sulla Ferrari Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando un Vettel ...

F1 - Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Francia : Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e sale nuovamente in testa alla classifica piloti, Vettel paga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando ...

Ora o mai più - i Jalisse vincono la terza puntata : la Nuova classifica : Ora o mai più, chi ha vinto la terza puntata? Ieri sera a trionfare nel programma di Rai1 sono stati i Jalisse “Sorpresa” ad Ora o mai più. Dopo Lisa che ha vinto i primi due appuntamenti, venerdì 22 giugno 2018 a trionfare nella terza puntata del programma di Rai1 sono stati i Jalisse. Ieri sera, […] L'articolo Ora o mai più, i Jalisse vincono la terza puntata: la nuova classifica proviene da Gossip e Tv.

Nuova Classifica ATP – Federer torna numero 1 - ma Nadal è pronto a ‘gufare’ : Fognini miglior azzurro : Roger Federer scavalca Nadal e torna al top della Nuova Classifica ATP. Fabio Fognini migliore azzurro, Lorenzi vicino ad abbandonare i primi 100 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede un avvicendamento in vetta: Roger Federer sorpassa Nadal grazie al raggiungimento della finale (poi vinta) a Stoccarda. Il maiorchino ricoprirà dunque il ruolo di ‘gufo’, come fatto in ...