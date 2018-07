“Nuotava e si è bloccata | è stato terribile” Per Maria non c’è stato nulla da fare | è

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 luglio 2018) Come. È rimasta così, in acqua, una bagnante ferrarese che si trovava in vacanza sul litorale di Comacchio, a Lido Volano. Si chiamavaBaccarelli e stava nuotando a fianco del marito a pochi metri dalla riva quando, all’improvviso, si è sentita male. Pochi attimi ma fatali:è morta così, sotto gli occhi del marito. La vacanza al mare della coppia si è trasformata in tragedia sabato scorso, 14 luglio 2018. Come ricostruito da alcuni testimoni, i due, marito e moglie, stavano passeggiando in mare, nell’acqua dove toccavano con i piedi, poi, forse e all’improvviso, hanno avuto a checon una profondità del fondale inaspettata, dunque hanno iniziato a nuotare fin quando è sopraggiunto il malore che si è poi rivelato fatale. E per la donna i soccorsi, prima da parte dei bagnini poi da parte degli operatori sanitari subito accorsi sul posto, ...