Una violenta grandinata durata circa 30 minuti con chicchi di ghiaccio grandi come noci hanno ammaccato auto, rotto tetti di case e fabbriche a Pesaro. Un tromba d'aria nel Mantovano ha provocato allagamenti di case e cantine e anche blackout.in gran parte del, anche in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Pioggia intensa a Roma dove è caduto un albero su una delle garitte del Quirinale:illeso il carabiniere che era all' interno. Domani tocca a Campania, Calabria e Sicilia con venti di burrasca.(Di lunedì 16 luglio 2018)