Non Ricevo Le Chiamate Con Iliad | Come Risolvere Il Problema

yourlifeupdated

: RT @CesareSacchetti: Ricevo messaggi di insulti da francesi che mi accusano di razzismo. Non è la Francia il paese che sfrutta e depreda 14… - valfed09 : RT @CesareSacchetti: Ricevo messaggi di insulti da francesi che mi accusano di razzismo. Non è la Francia il paese che sfrutta e depreda 14… - pagliaro62 : RT @CesareSacchetti: Ricevo messaggi di insulti da francesi che mi accusano di razzismo. Non è la Francia il paese che sfrutta e depreda 14… - giogio_al_cubo : RT @CesareSacchetti: Ricevo messaggi di insulti da francesi che mi accusano di razzismo. Non è la Francia il paese che sfrutta e depreda 14… -

(Di lunedì 16 luglio 2018): none telefonate in entrata, il telefono non riceve telefonate anche se acceso e c’è copertura di rete 4G. Eccotelefonate in entrata con: guida perilTorniamo nuovamente a parlare di, purtroppo in negativo. Da qualche giorno infatti leggo su vari blog, forum e social …