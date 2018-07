Non possiamo non dirci Cristiano

Dl dignità : Di Maio - Non possiamo rimuovere Boeri adesso : "Non possiamo rimuovere Boeri ora: quando scadrà terremo conto che è un presidente dell'Inps che non è minimamente in linea con le idee del governo. Non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi vogliamo fare quota 100, quota 41, la revisione della legge Fornero. L'Inps ci deve fornire i dati, non un'opinione contrastante, ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : 'Immigrazione? Non possiamo accogliere mezza Africa' : 'Accogliendo tutti, tra qualche anno non sapremo più dove andare noi'. Vittorio Feltri a Stasera Italia , su Rete 4, fa il punto sull'immigrazione. Schietto e sincero, dichiara: 'Facciamo arrivare ...

Migranti - trasbordati i 450 su navi GdF e Frontex. Salvini : "Non possiamo cedere" : Aggiornamento ore 11:00 - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha informato il Premier Giuseppe Conte della situazione dei Migranti recuperati dalle navi di Guardia di Finanza e Fronte e ha ribadito che nessuno porto italiano è aperto per accoglierli. Salvini avrebbe detto che serve un atto di giustizia, rispetto e coraggio per constatare i trafficanti e stimolare un intervento europeo e avrebbe insistito sul fatto che alle due navi deve ...

Sono giovani - sono fascisti - sono intolleranti : per questo Non possiamo smettere di ascoltarli : ... quasi inaudito, sarebbe se il professor Rossi - pur ricoprendo una posizione di potere - rinunciasse a imporre con autorità la propria visione del mondo. Cosa succederebbe nella classe se il ...

F1 – Verstappen sorridente a Silverstone - ma il titolo è troppo lontano : “Non possiamo lottare per il Mondiale” : Reduce dalla splendida vittoria al Gp d’Austria, Max Verstappen racconta le sensazioni con le quali arriva alla gara di Silverstone Un nuovo round del campionato Mondiale di F1 è alle porte. Inizia ufficialmente domani il weekend del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale, con le prime sessioni di prove libere. I piloti però, sono già a Silverstone e, oggi, hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le ...

"Non possiamo continuare a finanziare “poltronifici” in cui non si fa una “mazza” : Non ha mai avuto troppi peli sulla lingua Daniele Belotti, 50enne deputato bergamasco, ed ex segretario provinciale della Lega. In passato lo hanno accusato di essere l'ispiratore del tifo violento, l'ideologo della curva atalantina, squadra di cui è ultratifoso da sempre. Prosciolto e riabilitato, è planato con una valanga di voti (105 mila) sugli scranni di Montecitorio dove ora è membro della commissione Cultura. Ed ...

Uruguay - Tabarez : ''Concentrati su tutto il Portogallo - Non solo Cristiano Ronaldo. Possiamo far bene'' : La domanda su Cristiano Ronaldo è però d'obbligo: ' E' tra i migliori al mondo ma lavoreremo di squadra per limitarlo. Non mi toglie il sonno, non mi ossessiona. Non vogliamo distrazioni. Siamo ...

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul tavolo - ma Non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere

Salvini : Dalla Tunisia Non possiamo prenderci sia olio che delinquenti : Roma – Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto parlando al Festival del lavoro. “La prima nazionalità per arrivi via mare quest’anno con più di 3000 sbarchi, e’ la Tunisia che e’ un paese con un parlamento, un sistema scolastico, un sistema giudiziario, un governo con istituzioni sane. La mia prossima missione sara’ in Tunisia”. “Io non ce l’ho i tunisini in generale ...

MotoGp - Dovizioso resta con i piedi per terra : “obiettivo Mondiale? E’ ipotizzabile - ma Non possiamo pensarci” : Il pilota della Ducati ha elencato i problemi che gravano sulla Desmosedici, sottolineando però che la velocità c’è per ottenere un buon risultato ad Assen Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, la Ducati si prepara per il Gp di Assen, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Andrea Dovizioso ha ottenuto tre podi su questo tracciato, di cui due terzi posti (2011 e 2012) ...

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - Non possiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

Antropologi contro la schedatura dei rom : "Salvini discrimina - noi Non possiamo tacere" : Dall'ateneo di Bologna è partita una petizione dei docenti rivolta a Mattarella e Conte: "Intervenite a difesa della Costituzione"

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma Non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...