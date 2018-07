Non mollo! Continuo lo sciopero della fame contro le buche di Roma

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) È oltre una settimana che sono inlecittà diche impediscono fruibilità ed accessibilità a tutti i cittadini ed in particolare a chi si muove con l'ausilio di una carrozzina. La capitale d'Italia ormai non garantisce più a nessuno di muoversi con sicurezza nelle sue strade a causa di una gravissima situazione del manto stradale e dei suoi marciapiedi. Il dramma per le persone che si muovono in carrozzina è che le ruote di questa si incastrano e la persona rimane bloccata o nella peggiore delle ipotesi cade.La sindaca Raggi e la sua giunta non fanno nulla per cambiare questa situazione, parlano solo di fondi (soldi) senza avere consapevolezza che per i disabili le nuove, così come le vecchie, stanno diventando delle vere e proprie barriere. Per questo ho deciso a nomecittadinanza ed ...