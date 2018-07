«Non è possibile essere cristiani e rifiutare gli immigrati»

Voucher - la possibile reintroduzione Non piace a tutti : i sindacati si mobilitano : Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha aperto alla possibilità di reintrodurre i Voucher, ma solo in alcuni settori ben precisi: agricoltura e turismo. Secondo un sondaggio...

Cristiano Ronaldo-Juventus - sciopero dei lavoratori Fiat : CR7 è un investimento - Non una spesa! Possibile che Non si capisca? : L’affare Cristiano Ronaldo deve fare i conti con le prime dure critiche, alcuni operai Fiat pronti allo sciopero contro la famiglia Agnelli “Inaccettabile che l’azienda chieda enormi sacrifici ai lavoratori di FCA e CNHI e poi spenda centinaia di milioni di euro per un calciatore. È normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese? Questa disparità di trattamento non può ...

Napoli - impossibile Non rispondere al colpo Ronaldo : De Laurentiis diviso tra due bomber internazionali : Il Napoli prova a replicare al colpo Ronaldo piazzato dalla Juventus, gli obiettivi di De Laurentiis sono Benzema e Cavani Il colpo Ronaldo ha scosso il mercato internazionale, in particolare quello italiano, riuscito a mettere le mani sulla stella più luminosa del panorama mondiale. Acero/AlterPhotos/ABACA Un acquisto, quello messo a segno dalla Juventus, che sottolinea la crescita di una società che adesso punta dritta alla Champions ...

“Non sono malata - sono lesbica”. Coming out e foto che diventa subito virale. “Abbiamo deciso di renderlo pubblico” - e lo hanno fatto nel modo più bello possibile : Spesso si dice che un gesto valga più di mille parole. E se quel gesto è un bacio, allora tutto diventa più dolce e significativo. Un bacio, questo, che ha fatto subito il giro del web. Un bacio normalissimo che ha sigillato un momento bellissimo per chi ha appena compiuto un’impresa sportiva da festeggiare con il proprio amore. La tennista Alison Van Uytvanck, subito dopo aver eliminato la campionessa in carica di Wimbledon, la ...

“Non è possibile”. Ha rapito la figlia di un anno : poi il folle gesto. Motivo assurdo. Quando si è capito perché lo ha fatto - tutti sono rimasti senza parole : Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa ...

Microsoft Store : da oggi Non sarà più possibile cambiare lo Stato : Microsoft ha introdotto una restrizione nel Microsoft Store che molto probabilmente farà indispettire molti utenti: l’impossibilità di cambiare lo Stato! Ma cosa significa esattamente questa restrizione? Ve lo spiego subito! Se per esempio uno sviluppatore ha pubblicato un’app in esclusiva sullo Store Americano, qualche tempo fa ci bastava cambiare lo Stato, mettere lo Store Americano nelle impostazioni, e scaricare comodamente ...

Fondi Lega - Salvini Non si arrende : 'Spero di vedere Mattarella il prima possibile' : 'Attendo rispettosamente la fissazione di una data' ha ripetuto stamattina il ministro dell'Interno. Il Capo dello Stato tornerà stasera dalla sua visita nei paesi baltici. Ma il clima non sembra ...

Bloomberg avverte : l'Italexit è improbabile - ma Non impossibile : Immigrazione: l’Austria chiude il Brennero? Berlino, 4 lug - (Agenzia Nova) - Se la Germania, come previsto dall’accordo politico tra la Cdu del cancelliere Angela Merkel e la Csu bavarese, allestirà centri di detenzione per gli immigrati al confine con l'’Austria, il governo di Vienna reagirà blo

Migranti - Merkel : “Accordo con Roma Non era possibile. Conte ha detto che l’Italia è stata lasciata sola a lungo” : “Un accordo con l’Italia non era possibile. l’Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier (Giuseppe Conte, ndr) ha detto che hanno l’impressione di essere stati a lungo piantati in asso“. Così Angela Merkel, in un’intervista alla tv Zdf, ha spiegato l’esito del vertice Ue di giovedì e venerdì scorsi, quando Berlino e Roma non hanno raggiunto un’intesa sui cosiddetti ...

“Beccato con lei”. Massimo Giletti - Non è possibile : che baci! “È un rapporto complicato” - il gossip incredibile : Qui gatta ci cova, verrebbe da dire, perché le foto sono abbastanza esplicite così come le dichiarazioni. Ritorno di fiamma, quindi? Non proprio, ma la situazione è molto ambigua e delicata. Massimo Giletti e Angela Tuccia sono stati beccati di nuovo insieme. Dopo i gossip circa un ritorno di fiamma tra il conduttore e la showgirl, è il settimanale Gente a pubblicare lo scatto di un bacio tra i due. Un bacio a stampo ma rigorosamente ad ...

