«Non abbracciare gli altri bambini» Le regole per i migranti separati dai genitori

vanityfair

: RT @LilySej1: ??#SaudiArabia Una donna è stata arrestata dopo essere corsa sul palco per abbracciare un cantante durante un concerto. La le… - BauleMargherite : RT @LilySej1: ??#SaudiArabia Una donna è stata arrestata dopo essere corsa sul palco per abbracciare un cantante durante un concerto. La le… - jessicagiacone : RT @escapwithfedex: ' Non riuscirò a vedere e abbracciare Benjamin e Federico fuori dagli eventi ' E poi li vedono fuori le radio Per strad… - razorblack66 : RT @LilySej1: ??#SaudiArabia Una donna è stata arrestata dopo essere corsa sul palco per abbracciare un cantante durante un concerto. La le… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) «Non toccare tuo fratello». Leticia voleva solo abbracciarlo, farlo sentire a casa. Anche se così non era. Leticia, 12 anni, è originaria del Guatemala ed è stata separata dai suoilo scorso maggio mentre cercavano di attraversare il confine americano. In questi mesi all’interno di un centro di detenzione per minori in Texas, ha dovuto imparare tutte leche scandiscono le giornate deidalle loro famiglie. E quella più difficile è stata non toccare suo fratello Walter, più piccolo di lei di due anni. «Non si possono toccare gli», ha raccontato al New York Times. Glielo ripetevano spesso gli agenti e operatori presenti all’interno del centro, sottolineando che il non rispetto delleavrebbe causato problemi alla valutazione del suo caso specifico. LEGGI ANCHEal confine, una madre: «Mio figlio non mi ha ...