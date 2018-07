No tasse su redditi esteri e flat tax | così i pensionati italiani se ne vanno in

ilgiornale

(Di lunedì 16 luglio 2018) Italia, addio: dopo la fuga di cervelli, la fuga di. Direzione Portogallo. Già, l"estremo ovest della penisola iberica è il nuovo El Dorado per godersi la terza età.Come rende noto il Servizio degli stranieri e delle frontiere di Lisbona, nel 2017 sono stati ben 4.300 gliche hanno fatto le valigie e si sono trasferiti nel Paese lusitano, in aumento del 50% rispetto al 2016. Per un totale di 13mila nostri connazionali che oggigiorno vivono stabilmente lì.La fuga in PortogalloFederico Fubini, per il Corriere della Sera, fa la lista di tutti i perché. Il governo portoghese ha puntato forte sull"immigrazione (dei ceti medi) come strumento per crescere, attirando come una calamita anche ieuropei. In che modo? In primis pagando zero imposte suimaturati all"estero, a patto però che le persone in questione trasferiscano la loro residenza in Portogallo. ...