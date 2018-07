Nintendo svela i vincitori del contest di Labo | le loro creazioni sono a dir poco

Svelata la data di uscita di Warriors Orochi 4 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : All'E3 2018, Koei Tecmo Europe ha rivelato che Warriors Orochi 4, l'ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op molto apprezzato dai fan. In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, Warriors Orochi 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall'universo di Dynasty e Samurai Warriors, offrendo così ai giocatori un ...

Mario Tennis Aces : svelato il peso del gioco per Nintendo Switch : Mario Tennis Aces, riporta MyNintendonews, peserà 2GB. A confermarlo è il sito ufficiale di Nintendo UK, per cui ora sappiamo quanto spazio di archiviazione lasciare libero sulle nostre Nintendo Switch. Il gioco è infatti in arrivo per la console ibrida della grande N.Per chi non lo sapesse, Mario Tennis Aces è un gioco sportivo della serie di Mario Tennis. È l'ottavo capitolo della serie di Mario Tennis, ed è il primo dai tempi di Mario Power ...

Svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online : prezzi - salvataggi cloud - titoli NES e altro : Sul finire dello scorso mese, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, annunciò l'arrivo di nuove informazioni relative al servizio Nintendo Switch Online e, a quanto pare, l'azienda ha mantenuto le promesse e ora apprendiamo qualche interessante dettaglio in più.Come riporta Dualshockers, chi si abbonerà a Nintendo Switch Online otterrà: gameplay Online, giochi NES senza costi aggiuntivi, salvataggi cloud (e questo è il grande nuovo ...