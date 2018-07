Nike | attenta! Dopo Federer ti scappa anche Nadal | il contratto sta per scadere | ma il

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ildi sponsorizzazione frae Rafascadrà a fine anno e il maiorchino pretende un aumento: il bran americano sarà disposto ad accontentarlo? Brutte notizie in arrivo perl’addio di Roger, passato ad Uniqlo per una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, il brand americano potrebbe perdereun altro top player, Rafa. Nel 2014 il maiorchino aveva firmato un quinquennale da 50 milioni di dollari complessivi, 10 a stagione, che scadrà alla fine del 2018. L’eventuale rinnovo sarà sicuramente al rialzo, visti i buoni risultati ottenuti danell’ultimo anno e mezzo con 3 Slam in bacheca e il ritorno al n°1. Quest’annohaaltri due importanti rinnovi in vista: quello di Serena Williams e Maria Sharapova, due giocatrici di punta del panorama WTA, ma con un futuro al top molto meno ...