New York | Pnc Financial Serv | quotazioni alle stelle

Tegna in picchiata a New York : Si muove in profondo rosso Tegna , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,23% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

Caduta vertiginosa di Marathon Oil sul mercato di New York : Pressione su Marathon Oil , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,19%. L'andamento di Marathon Oil nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

New York : spinge in avanti Bank of America : Vigoroso rialzo per la banca commerciale Americana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bank of ...

New York : si muove a passi da gigante VF Corporation : Vigoroso rialzo per l' azienda di abbigliamento statunitense , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,60%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su ...

New York : preme sull'acceleratore Citigroup : Grande giornata per il colosso bancario , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,11%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Citigroup evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Crolla a New York Alliance Data Systems : Aggressivo ribasso per Alliance Data Systems , che passa di mano in perdita del 6,57%. Lo scenario su base settimanale di Alliance Data Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

NBA – Coach Fizdale e il futuro dei New York Knicks : pronto un volo in Lettonia per parlare con Porzingis : Coach Fitzdale pronto a volare in Lettonia per un faccia a faccia con Kristaps Porzingis: l’allenatore dei Knicks vuole assiurarsi che il talento europeo si al centro del progetto newYorkese Dopo qualche stagione al di sotto dei risultati che una piazza come New York meriterebbe, i Knicks sembrano voler costruire qualcosa di importante per il loro futuro. Il merito è anche del neo Coach Fizdale che, fin dal suo arrivo nelle scorse ...

Audi campione di Formula E - a New York si conclude una rimonta straordinaria : NEW York - Per un punto Lucas di Grassi ha strappato a Sam Bird il secondo posto nella classifica generale della quarta stagione della Formula E. E per due lunghezza il suo team, la Audi Sport...

Formula E New York<br> - Vince Vergne - Audi conquista il titolo costruttori : Jean-Eric Vergne chiude in bellezza la stagione 2017/2018 di Formula E, Vincendo lePrix 2 di New York. Il pilota francese della Techeetah, dopo aver conquistato matematicamente il titolo piloti con una corsa danticipo, oggi si è regalato una prestazione splendida, dimostrando ancora una volta una grande visione dinsieme delle gare e un adattamento eccezionale alla filosofia della categoria full electric. Grazie al doppio podio conquistato da ...

Formula E - New York. Vergne campione - Gara 1 a Di Grassi : Una grandissima rimonta per vincere un campionato. Jean Eric Vergne , Techeetah, partiva dalla diciannovesima posizione in griglia sul tracciato del porto di Brooklyn a causa dell'annullamento del ...

