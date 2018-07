Netflix | un episodio cancella l’altro col download intelligente

Più stagioni di Lucifer su Netflix sono possibili? E spunta l’ipotesi di un episodio musicale : Dopo una quarta stagione di Lucifer su Netflix, c'è la possibilità che la serie possa continuare ancora sulla piattaforma? Come è stato anticipato in precedenza, sono dieci gli episodi che comporranno Lucifer 4. Gli showrunners non escludono comunque la speranza di poterne produrre altri. Infatti la prima tranche della quarta stagione era stata originariamente pensata per introdurre una storia ancora più grande, da espandere nella seconda ...

Cast e personaggi di Sense8 - lo speciale episodio finale è su Netflix con l’ultima missione per la salvezza : Con gli 8 personaggi di Sense8 di ritorno su Netflix per un'ultima sfida per la salvezza, si conclude la serie delle sorelle Wachowski diventata popolare in tutto il mondo eppure non rinnovata per una terza stagione a causa del rapporto costi-benefici sfavorevole. Una produzione mastodontica, quella di Sense8, realizzata in giro per il mondo con un Cast corale per una serie che ha affrontato temi delicati come i diritti della comunità LGBTQ, ...