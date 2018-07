Nelle casette dei terremotati c' è il rischio ci finiscano gli immigrati

ilgiornale

: @AmiciUfficiale io ve lo dico subito, iniziate a mettere la diretta 24h nelle casette perché non ho intenzione di… - martixshawn : @AmiciUfficiale io ve lo dico subito, iniziate a mettere la diretta 24h nelle casette perché non ho intenzione di… - Annablu13 : RT @marilaba1: @luca_podio Proprio vero,una gran vergogna,abbiamo i nostri terremotati dopo anni ancora nelle casette,ma di loro Mattarella… - xitsgiorgia : Se l’hanno prossimo non fanno una diretta h24 nelle casette stile grande fratello, butto giù gli studi della mediaset #Amici17 -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Anche Sergio Pirozzi lo ammette: "La questione è complessa". Lo sanno i cittadini di Umbria, Lazio e Marche che da due anni ormai combattono con quel che rimane del terremoto che ha messo in ginocchio il loro territorio. La gestione del sisma, passata da Errani alla De Micheli, è da tempo motivo di polemica. Polemica che ora il consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi ha rinfocolato dai microfoni di Radio Cusano Campus.Il tema del giorno è la possibilità che i terreni su cui oggi sono edificate le Sae, ovvero ledei, possano un giorno essere espropriate. "Era una soluzione che avevamo già rifiutato a gennaio 2018 - aveva spiegato qualche giorno fa il sindaco di Amatrice, lanciando l'allarme - e che invece non solo non è stata stralciata ma anzi: gli si da attuazione aprendo così la strada alla futura speculazione. La ...