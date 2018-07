Nell' auto mezzo milione di euro | padre e figlio napoletani presi sull' A1

Bambini in auto - ToniNelli - "Renderemo obbligatori i sistemi antiabbandono" : Mai più Bambini abbandonati in auto. Con questo imperativo il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato un imminente provvedimento governativo per rendere obbligatoria ladozione in auto di sistemi antiabbandono. Una piccola modifica all'articolo 172 del Codice della strada - ha dichiarato il ministro nel corso di una diretta Facebook - può essere fondamentale per salvare la vita dei nostri figli, per evitare che da una banale ...

Scontro tra auto Nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : di Federica Sabato E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire,...

Lecce - dcontro tra auto Nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate:...

Per l’autopsia nessun malore : Sara è annegata Nella piscina Video|La ricostruzione : L’ematoma sulla coscia della ragazzina potrebbe essere stato causato dall’impatto con il bocchettone di aspirazione. Sparito il coperchio dell’ìmpianto sotto accusa

Danilo ToniNelli : rivedere i pedaggi autostradali per finanziare il reddito di cittadinanza : Dopo l'estate il discorso non potrà più essere rinviato: i 5 Stelle dovranno mettere mano al reddito di cittadinanza , il punto programmatico che con ogni probabilità gli ha fatto vincere le elezioni ...

San Severo - moto contro auto sulla statale 16 : un morto Nell'impatto frontale : Un uomo è morto nel tragico incidente stradale avvenuto giovedì sera, 12 luglio, lungo la statale 16, nelle vicinanze di via Lucera, alla periferia di San Severo. Si tratta di Ermanno Fusillo, 53 anni.

Tre feriti Nello scontro fra auto : Tre feriti in uno scontro fra due auto a F oiano della Chiana . E' successo alle 23 di mercoledì 11 luglio. In ospedale un uomo e una donna del posto e un uomo di Torrita di Siena. Due sono stati ...

LuccAutori - premio Racconti Nella rete protagonista su Rai3 : Sabato prossimo , 14 luglio, alle 7,30 su Rai Tre Toscana andrà in onda un lungo servizio dedicato alla prossima edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 21 settembre al 7 ottobre. ...