‘Ndrangheta e curva della Juventus | l’ex ultras Fabio Germani condannato in appello a 4

(Di lunedì 16 luglio 2018) Aveva introdotto il presunto esponente di una famigliaagli uomini. Per la procura generale lo aveva fatto sapendo di aver avvantaggiato gli interessi dalla malavita nel bagarinaggio e per questo la Corte d’di Torino ha, 43 anni, exbianconero che con i suoi modi affabili era entrato in contatto con calciatori, allenatori e soprattutto funzionari del club. L’accusa nei suoi confronti era pesante, concorso esterno in associazione mafiosa, e pesante è anche la condanna: 4 anni, cinque mesi e dieci giorni, di poco inferiore a quella di Rocco Dominello, 42 anni, appartenente a una famiglia legata alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Quest’ultimo ha avuto una condanna a 5 anni per associazione mafiosa e tentato omicidio, inferiore a quella riportata in primo grado. Suo padre, Saverio ...