NBA – Coach Fizdale e il futuro dei New York Knicks | pronto un volo in Lettonia per

NBA – Coach Walton pazzo di LeBron James : “sarà una stagione assurda. Spoelstra mi ha consigliato di…” : Coach Walton dovrà gestire un campione come LeBron James ai Lakers, con tutti gli onori e gli oneri del caso: ma la sfida non lo spaventa L’arrivo di LeBron James ha regalato grande euforia all’ambiente Lakers. Dopo anni di buio, legati al rebuilding e alla preparazione dell’era post Kobe Bryant, a Los Angeles si respira un’aria diversa, quella di una squadra tornata a recitare il ruolo di contender per ...

NBA - l'esordio di Lonnie Walker IV a San Antonio : la cena con coach Popovich - la figuraccia con Tim Duncan : I primi giorni a San Antonio di Lonnie Walke IV, un personaggio che ha già fatto parlare parecchio di sé, sono stati un concentrato di mille impegni e fortissime emozioni per la prima scelta degli ...

Mercato NBA - Steve Kerr rinnova con gli Warriors e diventa uno dei coach più ricchi della Lega : Non si conoscono ancora le cifre nel dettaglio, ma la conferma da parte di Adrian Wojnarowski basta e avanza per rendere una notizia il rinnovo di Steve Kerr con i Golden State Warriors. Non che si ...

NBA awards - a Santa Monica si assegnano MVP - coach of the year ma non solo… : Gli NBA awards andranno in scena questa notte in quel di Santa Monica, tanti i premi ambitissimi che verranno assegnati Nella NBA è la notte dei premi individuali. In quel di Santa Monica si assegneranno diversi ‘awards’, tra i quali il più importante è senza dubbio l’MVP. In lizza per il tanto ambito premio, troviamo Harden, LeBron James ed anche Anthony Davis, il quale sembra fare da contorno al duello tra i primi due. ...

Mercato NBA - Nick Nurse è il nuovo coach dei Toronto Raptors : Nick Nurse ha firmato il proprio accordo con i Toronto Raptors, prenderà il posto di Dwane Casey dopo l’esonero Nick Nurse è diventato il nuovo allenatore dei Toronto Raptors di Nba. Lo ha annunciato il club canadese. Nurse, 50 anni, è il nono allenatore nella storia del club che non ha fornito i dettagli del contratto. In precedenza, Nurse è stato assistente tecnico per il club canadese per cinque anni. I Raptors hanno esonerato coach ...

NBA - assegnate tutte le panchine : ecco chi sono e dove alleneranno i nuovi head coach : Confermato un allenatore ad interim , J.B. Bickerstaff a Memphis, , la offseason ha portato a ben otto cambi sulle panchine NBA. Tra le piazze più importanti che vedranno nuovi allenatori protagonisti ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Mercato NBA - coach Casey ha firmato con i Pistons : Dwane Casey sarà il nuovo coach di Detroit, dopo il divorzio dai Toronto Raptors arriva subito una nuova offerta coach Dwane Casey cambia aria. Dopo essere stato licenziato dai Toronto Raptors, si accinge a firmare un contratto quinquennale con i Detroit Pistons. Casey, nonostante sia stato votato dai colleghi come coach migliore della stagione regolare, non ha convinto i Raptors a causa di una postseason deludente. Da qui la decisione di ...

NBA Finals - coach Andre Iguodala spiega - l'allievo Jordan Bell esegue : Se un giorno Andre Iguodala diventerà un grande allenatore, state pur certi che avrà grande successo con i giovani — o quantomeno questo è ciò che fa presagire con i suoi consigli a bordo campo già ...

NBA Finals : coach Lue e l'ipotesi Rodney Hood : 'Può tornarci utile in gara-2' : La tripla di Curry in tutte le lingue del mondo , sì, c'è anche Flavio Tranquillo, Guarda tutti i video

Finals NBA – Iguodala giocherà gara-2? Coach Kerr predica prudenza : ecco le sue condizioni : Gara-2 delle Finals NBA si avvicina e i Golden State Warriors sperano di poter contare su Andre Iguodala: Coach Steve Kerr però lo definisce ‘doubtful’ per la seconda sfida della serie Dopo la vittoria sofferta nell’overtime di gara-1, i Golden State Warriors proveranno a ripetersi in gara-2 per preservare l’imbattibilità della Oracle Arena in questi primi due incontri delle Finals. L’ostacolo principale per Kevin Durant e compagni si chiama ...

NBA - lo sfondamento di Durant diventa fallo di LeBron - coach Lue non ci sta : 'Siamo stati derubati' : OAKLAND, CALIFORNIA — In conferenza stampa, quando gara-1 tra Golden State e Cleveland è terminata soltanto da pochi minuti, Tyronn Lue non prende ostaggi: "Siamo stati derubati, non è giusto. Non è ...

Playoff NBA – Mike D’Antoni non ci sta! Il coach dei Rockets a Durant : “con Chris Paul avremmo vinto noi” : Il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, torna sul finale di gara-7 contro gli Warriors: come sarebbe andata a finire con Chris Paul a disposizione dei texani? Gara-7 giocata lunedì notte al Toyota Center ha regalato ai Golden State Warriors il pass per le Finals per il 4° anno consecutivo. I grandi delusi della serata sono stati, ovviamente, i padroni di casa, gli Houston Rockets che avanti 3-2, hanno perso Chris Paul e le ultime ...

NBA - Messina perde la corsa per la panchina di Milwaukee : il nuovo coach è Mike Budenholzer : Mike Budenholzer vince la corsa con Ettore Messina per la panchina dei Milwaukee Bucks: il nuovo coach pronto alla sfida Mike Budenholzer si accasa ai Milwaukee Bucks dopo diversi incontri effettuati dalla franchigia per definire il nuovo corso in panchina. All’interno di tali colloqui, è stato vagliato anche il profilo del nostro Ettore Messina, il quale sembrava tra i nomi in pole per i Bucks. Alla fine però la scelta è ricaduta ...