Nave Diciotti | Candiani Lega vs Meli | “È normale che Salvini pretenda arresto due

Diciotti - i misteri di una Nave che non doveva attraccare qui : L' Italietta di Sergio Mattarella è l'unico Paese al mondo dove il capo dello Stato interviene per far sbarcare uno o più profughi, forse, e molti clandestini per di più sospettati di aver costretto con la violenza i soccorritori italiani a portarli ...

Nave Diciotti - fermati i 2 migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

I migranti della Nave Diciotti - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm | Cos’è successo : grafico : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

Nave Diciotti - Anm a Salvini : “Basta interferenze nel lavoro dei magistrati” : I “violenti dirottatori” devono scendere “in manette“, se “aggressione c’è stata” devono “finire in galera“, e poi ancora la richiesta che “le indagini spieghino agli italiani cosa è accaduto”. È il glossario di Matteo Salvini sul caso della Nave Diciotti, sbarcata giovedì sera a Trapani. “Basta interferenze“, risponde ora l’Associazione nazionale magistrati per ...